به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، کتائب سیدالشهدا عراق اظهارات فؤاد حسین، وزیر خارجه این کشور را رد و آن را غیر دقیق دانست.

این گروه در عین حال بر پایبندی خود به سند توافق حاکمیتی امضاشده با چارچوب هماهنگی و نخست‌وزیر عراق تأکید کرد.

کتائب سیدالشهدا همچنین اعلام کرد که تاکنون هیچ موضعی در ارتباط با سلاح این گروه اعلام نکرده، آن را به‌عنوان موضع خود نپذیرفته و سندی در این زمینه امضا نکرده است.

وزیر امور خارجه عراق دیروز شنبه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره مدعی شده بود که نخست‌وزیر این کشور با چهار گروه مسلح از جمله عصائب اهل الحق و گردان‌های سید الشهدا در مورد پرونده ساماندهی سلاح به توافق رسیده است و مذاکرات با جنبش النجبا و گردان‌های حزب‌الله عراق ادامه دارد.