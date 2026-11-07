به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه آب‌شناس شامگاه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران بهزیستی گلستان که با حضور معاونان تخصصی برگزار شد، اظهار کرد: احتمال وقوع مخاطراتی مانند سیلاب، کاهش محسوس دما و محدودیت در تأمین انرژی و سوخت، ضرورت آمادگی همه‌جانبه مراکز و واحدهای تحت نظارت بهزیستی را دوچندان می‌کند.



وی با بیان اینکه پیش‌بینی نیازها پیش از وقوع بحران نقش مهمی در کاهش خسارت‌ها و حفظ سلامت جامعه هدف دارد، افزود: تمامی مراکز و واحدهای تابعه باید با برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری را داشته باشند.



رئیس ستاد مدیریت بحران بهزیستی گلستان با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر اظهار کرد: افراد دارای معلولیت، سالمندان، خانواده‌های کم‌برخوردار و سایر افراد نیازمند حمایت، به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی، دورافتاده و نقاطی که دسترسی دشوارتری دارند، باید در اولویت برنامه‌های پیشگیرانه قرار گیرند.



آب‌شناس ادامه داد: وضعیت تأمین اقلام ضروری از جمله مواد غذایی، دارو، سوخت و تجهیزات پشتیبانی باید به‌صورت مستمر بررسی شود تا در صورت بروز بحران، ارائه خدمات حمایتی با اختلال مواجه نشود.



وی همچنین اطلاع‌رسانی سریع و دقیق را از ارکان مدیریت بحران دانست و گفت: مدیران شهرستان‌ها و مسئولان مراکز باید از ظرفیت رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای انتقال هشدارهای ضروری و اطلاع‌رسانی صحیح به جامعه هدف استفاده کنند تا ازi انتشار اخبار نادرست و ایجاد نگرانی‌های بی‌مورد جلوگیری شود.



مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی در اطلاع‌رسانی خدمات و اقدامات این مجموعه خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های حمایتی، خدمات قابل ارائه و فعالیت‌های کارکنان باید به شکل مستمر و شفاف به اطلاع مردم برسد و تعامل با رسانه‌ها و استفاده از فضای مجازی در این زمینه تقویت شود.



آب‌شناس همچنین بر حفظ انسجام سازمانی، همدلی میان کارکنان، پاسخگویی به مطالبات مردمی و هماهنگی میان بخش‌های تخصصی و اجرایی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های منظم از وضعیت مراکز، اقدامات پیشگیرانه و نیازهای احتمالی شهرستان‌ها شد.