علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که گلستان از امروز تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می‌گیرد و در مناطق مختلف استان شاهد افزایش ابر، بارش باران و وقوع رعدوبرق خواهیم بود.

وی افزود: شدت بارش‌ها برای امروز یکشنبه و فردا دوشنبه پیش‌بینی می‌شود و با توجه به حجم بارندگی‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و وقوع سیلاب، به‌ویژه در مناطق مستعد استان، وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی گلستان با هشدار نسبت به پیامدهای فعالیت این سامانه ناپایدار گفت: از شهروندان درخواست می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و به‌طور جدی از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند.

نعمتی با اشاره به تغییرات دمایی استان اظهار کرد: امروز دمای هوا نسبت به روز گذشته حدود چهار تا پنج درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد و روند کاهش دما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سه‌شنبه سردترین روز هفته در گلستان خواهد بود، خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه به‌تدریج سامانه ناپایدار از سطح استان خارج می‌شود و در طول فعالیت این سامانه، بارش‌ها در ارتفاعات گلستان به شکل برف خواهد بود.