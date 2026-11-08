سید محمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات اخیر سیاسی و منطقه‌ای اظهار کرد: اتفاقات اخیر از جمله تحولات مهم و تأثیرگذار در معادلات سیاسی منطقه و جهان است و نشان می‌دهد محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره جمهوری اسلامی ایران با واقعیت‌های موجود فاصله بسیاری دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای اقتدار و رهبر شهید، افزود: آنچه امروز در عرصه تحولات منطقه شاهد آن هستیم، حاصل ایستادگی، مقاومت و ازخودگذشتگی ملت بزرگ ایران و فداکاری شهدایی است که برای حفظ استقلال، عزت و امنیت کشور جان خود را فدا کردند.

پاکمهر با اشاره به عملکرد رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم علیه مردم مظلوم غزه، لبنان و سایر ملت‌های منطقه تصریح کرد: نتانیاهو و جریان حاکم بر رژیم صهیونیستی طی سال‌های گذشته مسئولیت جنایات گسترده‌ای را بر عهده داشته‌اند و امیدواریم روزی شاهد محاکمه و پاسخ‌گویی عاملان این جنایات در مراجع قانونی و بین‌المللی باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به سیاست‌های دولت آمریکا و شخص ترامپ علیه ایران گفت: آنان با طرح ادعاهایی درباره تغییر نظام جمهوری اسلامی در مدت‌زمانی کوتاه و حتی تهدید به نابودی تمدن و هویت تاریخی ایران، تصور می‌کردند می‌توانند اراده ملت ایران را در هم بشکنند؛ اما مقاومت و انسجام مردم، این محاسبات را با چالش جدی مواجه کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران بیش از ۴۷ سال در برابر شدیدترین تحریم‌ها، فشارها و تهدیدهای آمریکا و متحدان غربی آن ایستادگی کرده است، خاطرنشان کرد: باید به این ملت بزرگ تبریک گفت که با وجود همه مشکلات و فشارهای خارجی، همچنان بر استقلال، عزت و حاکمیت ملی خود پای فشرده است.

پاکمهر در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و تأثیر تحولات آن بر اقتصاد جهانی اظهار کرد: تحولات مرتبط با تنگه هرمز بار دیگر نشان داد که امنیت انرژی و تجارت بین‌المللی تا چه اندازه به امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس وابسته است. پیامدهای اقتصادی این تحولات در کشورهای اروپایی و آمریکا و واکنش‌های مردمی به سیاست‌های جنگ‌طلبانه نیز بیانگر اهمیت جایگاه راهبردی منطقه است.

وی افزود: اعتراضات مردمی در کشورهای مختلف و مخالفت افکار عمومی با جنگ، نشان می‌دهد که ملت‌ها نسبت به هزینه‌های انسانی و اقتصادی درگیری‌های نظامی حساسیت جدی دارند و سیاست‌های نظامی دولت‌ها نمی‌تواند بدون توجه به خواست و مطالبه عمومی دنبال شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با تأکید بر نقش مردم در حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی گفت: قدرت واقعی کشور متکی بر مردم است؛ مردمی که در دوران دفاع مقدس و مقاطع مختلف دفاع از کشور، با حضور و فداکاری خود از استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع کرده‌اند.

پاکمهر در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت خون شهدا و استمرار مسیر خدمت‌رسانی به مردم خاطرنشان کرد: مسئولیت امروز همه ما، خدمت صادقانه، تقویت انسجام ملی، تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و صیانت از منافع ملی است تا بتوانیم زمینه تحقق آرمان‌های شهدا و پیشرفت و اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران را فراهم کنیم.