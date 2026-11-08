به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاج‌گردون با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: در چارچوب این طرح و بر اساس ابلاغ وزارت کشور به استانداری‌ها، پروژه‌های اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی معرفی می‌شوند و صاحبان مشاغل واجد شرایط می‌توانند از میان طرح‌های اعلام‌شده، پروژه مورد نظر خود را انتخاب و مالیات خود را در چارچوب ضوابط مربوط برای تأمین مالی آن اختصاص دهند.

وی با اشاره به اهمیت پارک ملی بمو در حفاظت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی استان افزود: طرح فنس‌کشی این پارک برای نخستین بار در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها معرفی شده است تا از ظرفیت مشارکت فعالان اقتصادی برای تأمین منابع مالی اقدامات حفاظتی استفاده شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه مشارکت صنایع و صاحبان مشاغل می‌تواند به تقویت اقدامات حفاظتی در پارک ملی بمو کمک کند، گفت: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژه از طریق ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها دنبال می‌شود.

تاج‌گردون از صاحبان مشاغل، فعالان اقتصادی و دوستداران محیط زیست دعوت کرد با بررسی فهرست پروژه‌های مشمول طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها و در صورت احراز شرایط قانونی، پروژه فنس‌کشی پارک ملی بمو را انتخاب کنند تا بخشی از ظرفیت مالیاتی استان در مسیر حفاظت از این میراث طبیعی ارزشمند به کار گرفته شود.