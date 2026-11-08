به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه از ساعت ۱۵ امروز، یکشنبه ۱۷ آبان، در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف تیم فرد البرز می‌رود؛ مسابقه‌ای خارج از خانه که می‌تواند تأثیر مهمی بر موقعیت نماینده کرمانشاه در جدول رده‌بندی داشته باشد.

بعثت کرمانشاه پیش از این مسابقه با انجام هشت بازی، کسب ۹ امتیاز و ثبت ۲ پیروزی، ۳ تساوی و ۳ شکست در جایگاه دوازدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ آزادگان قرار گرفته است. این تیم تاکنون هفت گل به ثمر رسانده و ۶ گل دریافت کرده و با تفاضل گل مثبت یک، در شرایطی به دیدار نهم خود می‌رسد که برای فاصله گرفتن از نیمه پایین جدول به امتیازهای این مسابقه نیاز دارد.

در سوی مقابل، فرد البرز با ۱۴ امتیاز از هشت مسابقه و عملکرد چهار پیروزی، ۲ تساوی و ۲ شکست، رتبه چهارم جدول را در اختیار دارد. این تیم با ۱۲ گل زده، یکی از خطوط حمله موفق رقابت‌ها را در اختیار دارد و با تفاضل گل مثبت ۶، پنج امتیاز بیشتر از بعثت اندوخته است.

عملکرد اخیر دو تیم نیز از شرایط متفاوت آنها حکایت دارد؛ فرد البرز در آخرین دیدار خود موفق شد آریو اسلامشهر را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد، در حالی که بعثت کرمانشاه در هفته گذشته برابر سایپا به تساوی بدون گل رسید. نماینده کرمانشاه برای کسب نتیجه مطلوب در این مسابقه باید علاوه بر انسجام دفاعی، در استفاده از فرصت‌های گلزنی نیز دقت بیشتری داشته باشد.

فاصله پنج امتیازی دو تیم در جدول، اهمیت این مسابقه را برای بعثت دوچندان کرده است. کسب پیروزی می‌تواند امتیازهای نماینده کرمانشاه را به ۱۲ برساند و موقعیت آن را برای نزدیک شدن به تیم‌های میانه جدول بهبود ببخشد؛ هرچند نتیجه این دیدار به عملکرد سایر تیم‌ها و نتایج همزمان نیز وابسته خواهد بود.

از سوی دیگر، فرد البرز برای حفظ جایگاه خود در جمع تیم‌های بالای جدول و ادامه رقابت با مدعیان، به دنبال کسب امتیاز در این مسابقه خانگی است. به همین دلیل بعثت در برابر حریفی قرار می‌گیرد که هم از نظر امتیاز و هم از حیث آمار گلزنی شرایط بهتری در جدول دارد.

با توجه به جایگاه دو تیم و نیاز بعثت به خروج از رتبه دوازدهم، این دیدار فرصتی مهم برای شاگردان محمد میرترابی است تا با کسب امتیاز در زمین حریف، شرایط خود را در ادامه رقابت‌های لیگ آزادگان بهبود ببخشند.