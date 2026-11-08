سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اصفهان اظهار کرد: از نیمه‌شب گذشته در محورهای فریدونشهر و بویین‌ومیاندشت بارش برف آغاز شده و در دیگر محورهای استان نیز شاهد بارش باران هستیم.

وی افزود: در برخی از محورهای استان بارش‌ها به صورت مقطعی ادامه دارد اما در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تردد در جاده‌های استان وجود ندارد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی گفت: تنها در حال حاضر محور دهق ـ گلپایگان مسدود شده و رانندگان باید پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند.

وی در خصوص وقوع تصادفات در محورهای مواصلاتی استان اصفهان نیز تصریح کرد: خوشبختانه حادثه جدی گزارش نشده است.

میرزایی با توصیه به رانندگان برای رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی و برف خاطرنشان کرد: رانندگان باید از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه به محورهای کوهستانی، خودداری کنند و پیش از حرکت از سلامت فنی خودرو و همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ اطمینان داشته باشند.

وی تأکید کرد: کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی مناسب و پرهیز از ترمزهای ناگهانی در محورهای لغزنده ضروری است و رانندگان باید با توجه به شرایط جوی، با احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد کنند.