خبرگزاری مهر - گروه ورزشی - محمد بیرامی: تیم ملی کاراته بانوان هفته آینده برای حضور در جام جهانی راهی چین و شهر هانگژو خواهد شد. تیمی که از صعود به دیدار نهایی رقابت های قهرمانی آسیا مجوز حضور در این مسابقات را کسب کرد.

درخشش بانوان کاراته در چند تورنمنت مهم از جمله بازیهای آسیایی و رقابت های روسیه در کنار حضور کاراته کاهای با آتیه ای چون سعیدآبادی و محبوب بشری و ترکیب این جوانان با حیدری و گلشادنژادبه عنوان با تجربه های تیم امیدواری را به موفقیت در جام جهانی را دو چندان افزایش داده است.

البته که بانوان کاراته در یک گروه سخت با تیم های صاحب نامی چون ایتالیا و مصر همگروه است و کار دشواری برای صعود به مراحل بعدی دارد.

در همین خصوص پگاه زنگنه سرمربی تیم ملی کاراته بانوان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح عملکرد ملی پوشان و تحلیل اتفاقات پیش رو پرداخت.

تاتامی روسیه فرصت مناسبی برای ارزیابی ملی پوشان

خوشبختانه در فاصله حدود دو هفته مانده به آغاز مسابقات جام جهانی، فرصت مناسبی فراهم شد تا بازیکنان را در شرایط رقابتی محک بزنیم و میزان آمادگی آن‌ها را ارزیابی کنیم. در این رقابت‌ها پنج ملی‌پوش کشورمان شامل فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، مهرگان احمدی، حنانه صالحی، مبینا حیدری و آتنا محبوب بشری حضور داشتند که حاصل تلاش آن‌ها کسب سه مدال طلا، نقره و برنز بود.

البته مهرگان احمدی و حنانه صالحی، با وجود عملکرد قابل‌قبول، نتوانستند به مدال دست پیدا کنند. با این حال، معتقدم نمی‌توان صرفاً بر اساس نتیجه یک مسابقه درباره عملکرد یک ورزشکار قضاوت کرد. هر دو ورزشکار در رقابت‌های گذشته نتایج خوبی کسب کرده‌اند و تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق مبارزات، نقاط ضعف احتمالی آن‌ها را شناسایی و برطرف کنیم.

وضعیت مبهم گلشادنژاد

سرمربی تیم ملی کاراته بانوان در خصوص آخرین وضعیت آتوساگلشادنژاد گفت: آتوسا از حدود پنج ،شش ماه قبل با مشکل آسیب‌دیدگی مواجه بوده است. متأسفانه دو تا سه هفته پیش نیز در جریان اردوهای تیم ملی، آسیب‌دیدگی او در ناحیه کف پا تا حدودی تشدید شد. البته طبق نظر پزشک، این مشکل حاد و نگران‌کننده نیست و در حال حاضر با استفاده از فیزیوتراپی و اقدامات درمانی ، تلاش می‌کنیم شرایط حضور او در مسابقات را فراهم کنیم.

با این حال، دغدغه اصلی من و فدراسیون این است که اگر آتوسا به شرایط حضور در مسابقات برسد، بتواند با آمادگی مناسب مبارزه کند و عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد. هدف ما صرفاً اعزام یک ورزشکار نیست، بلکه می‌خواهیم او بتواند هم مبارزه خوبی برای خودش انجام دهد و هم به مجموعه تیم ملی کمک کند. تا پیش از اعزام شرایط او را به‌صورت مستمر زیر نظر خواهیم داشت و سپس درباره وضعیت نهایی‌اش تصمیم‌گیری می‌کنیم. در نهایت، از میان شش ورزشکار حاضر در اردو، پنج نفر برای حضور در رقابت‌های جام جهانی انتخاب خواهند شد.

امیدواری سرمربی برای صعود از دور مقدماتی

زنگنه در خصوص حریفان بانوان ایران در جام جهانی به خبرنگار مهر گفت: به‌طور کلی با قرعه نسبتاً دشواری مواجه شده‌ایم، اما به اعتقاد من میان گروه‌های مختلف رقابت‌ها توازن مناسبی وجود دارد. در دوره گذشته نیز برخی تیم‌ها بر اساس سیدبندی و تعدادی دیگر از طریق قرعه‌کشی در گروه‌ها قرار گرفتند.

نکته مهم این است که شناخت خوبی از برخی رقبای خود داریم و در مسابقات اخیر نیز فرصت رویارویی با تعدادی از آن‌ها را داشته‌ایم. برای مثال، در همین رقابت‌های روسیه، شاهد مبارزات ملی‌پوشان ایران مقابل ورزشکاران مصری بودیم.

مبینا حیدری برای کسب مدال برنز موفق شد «عبدالعزیز» مصری قهرمان المپیک، را شکست دهد. همچنین فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در مسیر کسب مدال طلای وزن ۵۵- کیلوگرم،«یوسف»، قهرمان جهان از مصر، را از پیش رو برداشت.

این نتایج نشان می‌دهد که می‌توانیم مقابل تیم قدرتمندی مانند مصر نیز عملکرد موفقی داشته باشیم و نباید خودمان را از پیش بازنده بدانیم. البته در برخی اوزان نیز مقابل نمایندگان مصر شکست‌هایی داشتیم و طبیعتاً رقابت‌ها یک‌طرفه نبوده است. در مجموع، شناخت خوبی از حریفان مصری داریم و تلاش می‌کنیم با آمادگی و آنالیز مناسب وارد مسابقات شویم.

در خصوص تیم ایتالیا، رویارویی‌های کمتری داشته‌ایم؛ بنابراین تلاش می‌کنیم با بررسی فیلم مبارزات و شناسایی نقاط قوت و ضعف ورزشکاران این تیم، شناخت دقیق‌تری از آن‌ها به دست آوریم. تیم‌های شیلی و اتریش نیز از چند ورزشکار شاخص برخوردارند، اما امیدوارم ملی‌پوشان کشورمان بتوانند با آمادگی مناسب مقابل این دو تیم نیز عملکرد موفقی داشته باشند.

روزهای حساس پیش از اعزام به هانگژو

وی در خصوص روزهای پایانی اردوهای تمرینی پیش از اعزام به چین هم گفت: در این مدت، دو موضوع اصلی را دنبال خواهیم کرد؛ نخست، بازیابی و ریکاوری مناسب ورزشکاران و دوم، آنالیز دقیق حریفان و ارزیابی نهایی شرایط ملی‌پوشان.

در حال حاضر شش ورزشکار در اردو داریم و باید از میان آن‌ها پنج نفر را برای حضور در جام جهانی انتخاب کنیم. این انتخاب بر اساس مجموعه‌ای از معیارها انجام خواهد شد؛ از جمله عملکرد بازیکنان در مسابقات روسیه، سوابق و تجربیات قبلی، شناخت از حریفان و همچنین کیفیت عملکرد آن‌ها در تمرینات و ارزیابی‌های دو هفته پایانی. هدف ما این است که بهترین ترکیب ممکن را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی انتخاب کنیم.

محبوب بشری ستاره جدید بانوان کاراته

سرمربی تیم ملی بانوان در پاسخ خبرنگار مهر در خصوص ستاره نوظهور بانوان کاراته ایران گفت: آتنا محبوب بشری یکی از ورزشکارانی است که طی ماه‌های گذشته توجه ویژه‌ای به ظرفیت‌های فنی و توانمندی‌های او داشته‌ایم. حدود هشت ماه پیش، زمانی که سبک مبارزه و پتانسیل این ورزشکار را مشاهده کردم، با هماهنگی فدراسیون تلاش کردیم زمینه حضور او در اردوهای تیم ملی را فراهم کنیم تا بتواند در کنار سایر ملی‌پوشان، تجربه و توانایی‌های خود را ارتقا دهد.

شاید در ابتدای مسیر، برخی تصور می‌کردند که او به دلیل کم‌تجربگی هنوز آمادگی حضور در سطح بالای رقابت‌های بین‌المللی را ندارد، اما خوشبختانه در ماه‌های اخیر، به واسطه استعداد، توانایی‌های جسمانی، پشتکار و تلاش مستمر، پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

آتنا پیش از این نیز در مسابقات دانشجویان جهان و در نخستین تجربه اعزام برون‌مرزی خود، موفق به کسب مدال نقره شده بود. رقابت‌های روسیه دومین تجربه بین‌المللی او محسوب می‌شد که خوشبختانه توانست مبارزات بسیار خوبی را به نمایش بگذارد.

او در دیدار فینال مقابل «سوسی برلو» نتوانست آن‌طور که انتظار داشتیم ظاهر شود. با وجود صحبت‌هایی که پیش از مسابقه با او داشتیم، به نظر می‌رسد کمبود تجربه و حضور در ابتدای مسیر حرفه‌ای در عملکردش تأثیرگذار بود و نتوانست در فینال مبارزه مطلوبی ارائه دهد.

با این حال، مبارزات قبلی آتنا واقعاً امیدوارکننده بود. او در طول رقابت‌ها از نظر تکنیکی بسیار خوب ظاهر شد و با اعتمادبه‌نفس بالایی روی تاتامی حاضر می‌شد. حتی اگر مسابقات را به‌صورت زنده دنبال کرده باشید، کیفیت فنی و سبک مبارزه او کاملاً مشهود بود.

امیدوارم بتوانیم با شناسایی و پرورش چنین استعدادهایی، هر سال ورزشکاران جدیدی را به ترکیب تیم ملی اضافه کنیم. این موضوع علاوه بر ایجاد انگیزه و رقابت سازنده میان ملی‌پوشان، می‌تواند به ارتقای سطح کاراته بانوان کشور نیز کمک کند.

مطمئناً کاراته بانوان ایران از ظرفیت و استعداد بالایی برخوردار است و امیدوارم در آینده بتوانیم توانمندی‌های این بخش از ورزش کشور را بیش از پیش در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذاریم.

پگاه زنگنه در پایان گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امیدوارم در فرصت باقی‌مانده بتوانیم با برطرف کردن نقاط ضعف، بازیابی مناسب ورزشکاران و شناخت دقیق رقبا، با آمادگی کامل در مسابقات جام جهانی حاضر شویم و نماینده شایسته‌ای برای کشورمان باشیم. برای همه ملی‌پوشان آرزوی موفقیت دارم.