به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۹ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح یکشنبه هفدهم آبان ماه با میانگین ۷۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

این در حالی است که شاخص هوا در ایستگاه محور شرق اصفهان (دهستان قهاب) با عدد ۴۶۱ AQI در وضعیت خطرناک و در قهجاورستان با ۲۲۵ AQI بسیار ناسالم قرار دارد.

ثبت شاخص هوای خطرناک در ۲ ایستگاه شرق اصفهان درحالی است که از صبح دیروز تاکنون در این شهر باران می‌بارد و انتظار می رفت ناپایداری‌ها، جو را از آلایندگی پاک کند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان نیز با عدد ۹۳، احمدآباد ۹۵، استانداری اصفهان ۷۶، انقلاب ۸۶، ملک شهر، رهنان و ولدان ۸۰، خیابان پروین اعتصامی و فیض ۸۱، دانشگاه صنعتی ۶۱، علوم پزشکی اصفهان ۷۵، زینبیه ۷۷، سپاهان‌شهر ۸۵، کردآباد ۹۱، شهرک منتظری ۷۱ و میرزا طاهر ۵۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۴۵ و فرشادی ۵۰ AQI در وضعیت پاک است‌.

تداوم آلودگی هوا در خمینی‌شهر و شاهین‌شهر

شاخص هوای خمینی‌شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در شاهین شهر ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.