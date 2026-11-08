به گزارش خبرنگار مهر ،مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگا علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بامداد امروز یکشنبه در گفتگویی گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی از شهرستان‌های کرخه، شوش و اهواز به محل اعزام شدند و با حضور به‌موقع در صحنه، اقدامات اولیه درمانی و امدادرسانی به مصدومان را انجام دادند.

مهران احمدی بلوطکی افزود: در این عملیات، دو دستگاه آمبولانس از کرخه، دو دستگاه آمبولانس از شوش، دو دستگاه آمبولانس از اهواز و یک دستگاه خودروی امدادی هلال‌احمر مشارکت داشتند و مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های نظام مافی شوش و گلستان اهواز منتقل شدند.

وی ضمن قدردانی از تلاش و همکاری نیروهای عملیاتی اورژانس و سایر عوامل امدادی، بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: رانندگان با پرهیز از سرعت غیرمجاز، رعایت فاصله طولی، توجه به شرایط جاده و استراحت کافی پیش از رانندگی، از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند؛ چراکه لحظه‌ای غفلت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.