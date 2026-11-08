به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین و آخرین روز از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، امروز یکشنبه ۱۷ آبان، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در ورزشگاه شهید سلیمانی میزبان ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود. این دیدار از ساعت ۱۶:۱۵ و با قضاوت حسن اکرمی برگزار می‌شود.

ذوب‌آهن در ۱۲ بازی اخیر خارج از خانه خود موفق به کسب پیروزی نشده است. همچنین در ۱۲ مسابقه از ۱۵ دیدار اخیر خارج از خانه این تیم در لیگ برتر کمتر از ۲.۵ گل به ثمر رسیده است. از سوی دیگر، در ۱۲ بازی از ۱۵ دیدار اخیر گل‌گهر نیز مجموع گل‌های ردوبدل‌شده کمتر از ۲.۵ گل بوده است.

گل‌گهر در ۱۰ مسابقه از ۱۲ دیدار اخیر خانگی خود شکست نخورده، اما شرایط این تیم در هفته‌های گذشته چندان مطلوب نبوده است. شاگردان کادر فنی این تیم در پنج بازی اخیر خود نه موفق به گلزنی شده‌اند و نه طعم پیروزی را چشیده‌اند. نکته قابل توجه دیگر اینکه گل‌گهر در چهار مسابقه از پنج دیدار اخیر خود، نیمه نخست را با نتیجه مساوی به پایان رسانده اما در نهایت شکست خورده است.

در ۱۰ تقابل اخیر دو تیم نیز شرایط کاملاً متعادلی حاکم بوده است به‌طوری‌که گل‌گهر و ذوب‌آهن هر کدام چهار بار موفق به شکست حریف شده‌اند و دو دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

گل‌گهر در پنج دیدار اخیر خود در رقابت‌های داخلی و آسیایی چهار شکست و یک تساوی را تجربه کرده است. در سوی مقابل، ذوب‌آهن نیز با وجود تغییر سرمربی و حضور محمد ربیعی روی نیمکت این تیم همچنان در حسرت کسب پیروزی به سر می‌برد. اصفهانی‌ها در پنج بازی اخیر خود در لیگ برتر، سه بار به تساوی رسیده و دو بار شکست خورده‌اند.

با توجه به شرایط دو تیم و نتایج نه‌چندان مطلوب آن‌ها در هفته‌های اخیر، کسب سه امتیاز این مسابقه برای گل‌گهر و ذوب‌آهن اهمیتی حیاتی دارد و هر دو تیم برای پایان دادن به روند ناکامی‌های خود به دنبال پیروزی در این دیدار خواهند بود.