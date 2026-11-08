محمدحسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، مسائل و چالش‌های حوزه تأمین و توزیع کالا در استان مرکزی بررسی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت بازار با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری شد.

وی افزود: فرآیند صدور پروانه‌های کسب از طریق درگاه ملی مجوزها و احتمال سوءاستفاده در این زمینه، دلایل تأخیر در راه‌اندازی دهکده لجستیک، نحوه نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و چگونگی ارجاع گزارش تخلفات به اداره‌کل تعزیرات حکومتی از جمله موضوعات مورد بررسی و پیگیری است.

افضلی با اشاره به بررسی علل کمبود و افزایش قیمت لاستیک و روغن موتور تصریح کرد: وضعیت تأمین و عرضه لاستیک، به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۴ و ۱۵ و لاستیک مورد نیاز ماشین‌آلات سنگین، از محورهای مهم نظارتی است و در این راستا مکاتبات لازم برای پیگیری اقدامات قانونی، ارزیابی فرآیند توزیع و فروش، شناسایی تخلفات احتمالی و تعیین میزان موجودی واقعی لاستیک در استان مرکزی انجام شده است.

وی ادامه داد: در پی پیگیری‌های صورت‌گرفته، اقداماتی برای افزایش سهمیه لاستیک و روغن موتور فله و همچنین تشدید نظارت بر بازار و نحوه عرضه کالاهای اساسی با استفاده از ظرفیت بسیج اصناف در سطح این استان دستور کار قرار گرفت.

بازرس کل استان مرکزی تأکید کرد: در خصوص موضوعات مطرح‌شده، پرونده‌های متعددی تشکیل شده و مقرر است تمامی موارد با رویکرد ویژه و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.

وی افزود: نظارت مؤثر بر بازار، شفاف‌سازی فرآیند تأمین و توزیع کالا و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تخلف، از الزامات صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و این موضوعات با جدیت از سوی بازرسی کل استان مرکزی دنبال می‌شود.