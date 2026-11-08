به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وزارت دادگستری این کشور خواست تحقیقاتی را علیه دموکرات ها به اتهام تهدید افراد مختلف انجام دهد. وی با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی مدعی شد اقدامات دموکرات ها به منزله ارتکاب جرم است اما در عین حال هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد.

نامزدهای دموکرات در انتخابات میان دوره ای رقبای جمهوری خواه خود را که از حامیان ترامپ بودند شکست دادند و کنترل کنگره را از ماه ژانویه به دست خواهند گرفت. رهبران این حزب وعده داده اند از طریق برگزاری جلسات استماع و انجام تحقیقات، اقدامات دولت ترامپ را بررسی کنند.

ترامپ در پیام خود دموکرات ها را متهم کرد که برای افراد زیادی که همگی بی گناه هستند، پیام های تهدیدآمیز ارسال کرده اند!

در پیام ترامپ همچنین به الیسا اسلاتکین، سناتور دموکرات ایالت میشیگان اشاره شده است. اسلاتکین ماه گذشته در اظهاراتی در دانشگاه شیکاگو پیشنهاد کرده بود کنگره درباره افرادی که در اجرای سیاست های ترامپ نقش داشته اند، تحقیق کند.