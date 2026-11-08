به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو خبر تأسف‌بار چند روز پیش مبنی بر حفاری و نبش قبر در یکی از آرامستان‌های روستای نوده، بازدیدی توسط مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه به همراه دهیار روستای نوده از آرامستان این روستا انجام شد.

در این اطلاعیه اعلام شده است که انجام هرگونه حفاری، نبش قبر، جابه‌جایی سنگ‌قبر، دست‌کاری قبور و انجام اقدامات خودسرانه به هر عنوان و با هر انگیزه، به‌ویژه با هدف جست‌وجو و دستیابی به اشیای احتمالی تاریخی و فرهنگی، ممنوع است و هیچ‌کس مجاز به انجام چنین اقداماتی نیست.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که هرگونه حفاری غیرمجاز، نبش قبر و دست‌کاری قبور، علاوه بر هتک حرمت آرامستان و قبور اموات، حسب مورد جرم محسوب شده و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.

همچنین در صورت مشاهده هرگونه اقدام در این خصوص، موضوع در اسرع وقت پیگیری و فرد یا افراد متخلف برای رسیدگی به مراجع قانونی و قضایی معرفی خواهند شد.

مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زیرکوه از شهروندان این شهرستان درخواست کرده است به‌منظور رعایت حرمت قبور و حفظ شأن و قداست آرامستان‌ها، در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در این خصوص، مراتب را در اسرع وقت اطلاع دهند.