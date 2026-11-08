منصور شیشه‌فروش در گفت‌گو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید از محورهای جاده‌ای غرب استان اظهار کرد: خوشبختانه با فعالیت سامانه بارشی، شاهد بارش‌های مؤثر در سطح استان، به‌ویژه در مناطق غربی بوده‌ایم.

وی افزود: بارش‌های قابل توجهی نیز در مناطق بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود ثبت شده و بر اساس گزارش‌ها، میزان بارندگی در ایستگاه کوهرنگ تاکنون به ۲۶۲ میلی‌متر رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به آخرین آمار بارش‌ها تا صبح امروز گفت: بیشترین میزان بارندگی در سطح استان مربوط به فریدونشهر با ۱۶۲ میلی‌متر بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت، ۱۳۸ میلی‌متر بارندگی در خوانسار، ۱۰۰ میلی‌متر در گلپایگان و داران، ۹۹ میلی‌متر در بویین‌ومیاندشت، ۷۴ میلی‌متر در چادگان، ۷۳ میلی‌متر در موته و ۵۳ میلی‌متر نیز در سمیرم ثبت شده است.

بارش در مناطق مرکزی استان همچنان ادامه دارد

شیشه‌فروش با اشاره به میزان بارندگی ثبت‌شده در دیگر مناطق استان بیان کرد: میزان بارندگی در شهر اصفهان ۱۳ میلی‌متر و در جنوب اصفهان ۲۲ میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در قمصر ۲۵ میلی‌متر، زرین‌شهر ۲۰ میلی‌متر، نجف‌آباد ۱۸ میلی‌متر، دهاقان ۲۴ میلی‌متر، کاشان ۱۳ میلی‌متر و شاهین‌شهر ۲۶ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر بارش باران در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان همچنان با شدت ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود طی ساعات بعدازظهر، سامانه بارشی همراه با تندبادهای فصلی در نواحی شرقی استان نیز فعال شود.

تیم‌های امدادی اصفهان در آماده‌باش کامل هستند

وی با اشاره به تداوم هشدار سطح نارنجی در استان گفت: با توجه به پیش‌بینی بارندگی، رعدوبرق، بارش برف در نقاط مرتفع و وزش باد شدید، تیم‌های امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان و همچنین ستادهای مدیریت بحران در سطح استان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

شیشه‌فروش افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای پیشگیری از وقوع خسارات احتمالی و ارائه خدمات در شرایط جوی پیش‌رو در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه پس از عبور سامانه بارشی، کاهش دما در استان پیش‌بینی شده است، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از روز دوشنبه تا پایان هفته دمای هوا در استان بین پنج تا ۱۰ درجه کاهش خواهد یافت که لزوم مدیریت مصرف انرژی و آمادگی برای شرایط سردتر را دوچندان می‌کند.

از سفرهای غیرضروری و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کنید

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و مسافران اظهار کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، مردم باید در ترددهای جاده‌ای احتیاط بیشتری داشته باشند و از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی ادامه داد: شهروندان باید از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند و با توجه به احتمال وقوع روان‌آب و سیلاب‌های ناگهانی، از حضور در این مناطق خودداری شود.

شیشه‌فروش همچنین بر پرهیز از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در زمان فعالیت سامانه بارشی تأکید کرد و گفت: لازم است فعالیت‌های عمرانی نیز با رعایت کامل نکات ایمنی انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های متولی راه‌ها افزود: عوامل راهداری باید برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری و همچنین عملیات برف‌روبی در مناطق کوهستانی و برف‌گیر آمادگی کامل داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها نیز باید نسبت به پاک‌سازی کانال‌ها، آبروها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی اقدام کنند تا از بروز آب‌گرفتگی در مناطق شهری جلوگیری شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی وزش باد شدید در برخی مناطق استان تصریح کرد: شهروندان باید در عبور و مرور احتیاط کنند و از پارک کردن خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و فرسوده و سایر سازه‌های آسیب‌پذیر خودداری کنند.

شیشه‌فروش در پایان بر مدیریت بهینه مصرف انرژی، به‌ویژه برق و گاز، با توجه به کاهش دمای پیش‌بینی‌شده تأکید کرد و گفت: رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری شهروندان با دستگاه‌های اجرایی و امدادی می‌تواند در پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش خسارات احتمالی نقش مؤثری داشته باشد.