به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و استقلال خوزستان در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

بررسی آمار این مسابقه نشان می‌دهد استقلال تهران با وجود اینکه نتوانست سه امتیاز بازی را به دست آورد، در برخی شاخص‌های آماری عملکرد بهتری نسبت به حریف خود داشت. آبی‌پوشان پایتخت با ثبت ۵۳.۶ درصد مالکیت توپ، در مقایسه با ۴۶.۴ درصد استقلال خوزستان کنترل بیشتری بر جریان بازی داشتند.

استقلال تهران همچنین در تعداد پاس عملکرد برتری داشت و ۵۰۹ پاس با دقت ۸۰.۶ درصد به ثبت رساند در حالی که استقلال خوزستان ۳۹۳ پاس با دقت ۷۸.۱ درصد داشت.

در بخش هجومی نیز استقلال تهران ۱۰ بار به سمت دروازه حریف شوت‌زنی کرد که پنج مورد از آن‌ها در چارچوب بود. در مقابل استقلال خوزستان ۱۱ شوت به ثبت رساند که سه شوت در چارچوب قرار داشت. با این حال، شاخص امید گل به سود میزبان بود و استقلال خوزستان با امید گل ۱.۴۰ عملکرد بهتری نسبت به امید گل ۰.۹۲ استقلال تهران داشت.

در آمار خطاها نیز استقلال تهران ۱۴ مرتبه مرتکب خطا شد و استقلال خوزستان ۱۳ خطا به ثبت رساند. همچنین استقلال خوزستان دو کارت زرد دریافت کرد اما بازیکنان استقلال تهران در این مسابقه دو بار با کارت زرد جریمه شدند. هیچ‌یک از دو تیم نیز کارت قرمز دریافت نکردند.

در شاخص موفقیت در نبردها، استقلال تهران با ۵۱.۸ درصد عملکرد بهتری نسبت به استقلال خوزستان با ۴۸.۲ درصد داشت.

آمار مسابقه نشان می‌دهد استقلال تهران در مالکیت توپ، تعداد پاس، دقت پاس، شوت در چارچوب و موفقیت در نبردها برتری داشت، اما استقلال خوزستان از نظر امید گل و تعداد شوت عملکرد بهتری ثبت کرد تا در نهایت دو تیم در دیداری چهار گله به تقسیم امتیازات رضایت دهند.