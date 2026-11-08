به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری و اعضای تیم قرآنی کانون فرهنگی هنری سفینة‌النجاة مسجد امام موسی بن جعفر (ع) نافچ، در محل ستاد کانون‌های مساجد استان برگزار شد.

این جلسه با هدف بدرقه و آمادگی تیم قرآنی خواهران بالای ۱۸ سال استان برای حضور در مرحله کشوری مسابقات قرآنی «مدهامتان» برگزار شد.

اعضای این تیم با اعزام به استان همدان، به نمایندگی از استان چهارمحال و بختیاری در مرحله کشوری این رویداد قرآنی شرکت کنند.

در این دیدار، ضمن گفت‌وگو با اعضای تیم و بررسی روند حضور آنان در مسابقات، بر اهمیت فعالیت‌های قرآنی بانوان در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و نقش آنان در ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهل‌بیت (ع) تأکید شد.