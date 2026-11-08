به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح یکشنبه با حضور سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی و جمعی از اعضای این هیئت، از مدال‌آوران ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی که در مسابقات کشوری موفق به کسب مدال شده‌اند، تجلیل شد.

در این مراسم از تلاش‌ها، افتخارآفرینی‌ها و دستاوردهای ورزشکاران مدال‌آور رشته ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان که در مسابقات تیمی زورخانه‌ای و مهارت‌های فردی جوانان کشور، گرامیداشت شهدای جوان جنگ رمضان (رده سنی جوانان)، در روزهای ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه به میزبانی استان اصفهان در مجموعه ورزشی امام علی (ع) برگزار شد، تجلیل به عمل آمد.

در این رقابت‌ها که با حضور بیش از ۲۸۶ شرکت‌کننده از ۲۶ استان برگزار شد، تیم پهلوانی خراسان جنوبی در رشته تیمی با یک اجرای زیبا و در رقابتی بسیار نزدیک توانست نایب‌قهرمان این رقابت‌ها شود.

در ترکیب تیم پهلوانی ورزش زورخانه‌ای استان، محمدحسین خدابخشی و علی‌اصغر اکبری به‌عنوان ورزشکار و حسن نصیرپور به‌عنوان مربی حضور داشتند و در رشته تیمی، محمدعرفان شمس‌آبادی (مرشد)، امیرمحمد دلیری‌نیا (میاندار)، رسول فوایدی، علی تابش، الیاس تازه‌روز، عباس همروان و علی مقری موفق به کسب مدال نقره کشور شدند.

همچنین در رشته مهارت‌های فردی، رسول عباسیان در رشته سنگ و امیرمحمد دلیری‌نیا در رشته‌های چرخ تیز و چرخ چمنی موفق به کسب مدال برنز کشور در این رقابت‌ها شدند.