به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و استقلال خوزستان شامگاه شنبه ۱۶ آبان در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. آبی‌پوشان پایتخت در جریان این مسابقه دو بازیکن خود، عارف آقاسی و یاسر آسانی، را به دلیل دریافت کارت قرمز از دست دادند و بازی را ۹ نفره به پایان رساندند.

یاسر آسانی در دقیقه ۴+ ۹۰ و پس از درگیری لفظی با کمک‌داور مسابقه، به دلیل رفتار غیرورزشی با دریافت دو کارت زرد در فاصله یک دقیقه از زمین بازی اخراج شد.

در همین رابطه، احمدرضا براتی کارشناس حقوقی فوتبال، درباره میزان محرومیت احتمالی وینگر آلبانیایی استقلال اظهار کرد: این بازیکن به دلیل دریافت کارت قرمز به صورت خودکار یک جلسه از همراهی تیمش محروم خواهد شد. همچنین براساس بند الف ماده ۵۵ آیین‌نامه انضباطی و به دلیل رفتاری که در قبال مقام رسمی مسابقه انجام داده است، حداقل چهار جلسه محرومیت دیگر در انتظار او خواهد بود و بنابراین آسانی در مجموع پنج بازی استقلال را از دست خواهد داد.

گفتنی است کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هنوز آرای انضباطی مربوط به این دیدار را اعلام نکرده و باید منتظر ماند و دید این کمیته چه میزان محرومیت و جریمه‌ای برای وینگر آلبانیایی استقلال در نظر خواهد گرفت.