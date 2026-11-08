صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۱۷ آبان) سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، همدان، مرکزی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال استان فارس و بوشهر، یزد، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی فعالیت خواهد داشت.

وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی روز دوشنبه (۱۸ آبان) در نوار شمالی کشور و دامنه‌های مرکزی و جنوبی زاگرس ادامه خواهد داشت و روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) نیز استان‌های ساحلی دریای خزر و مناطق شمال شرق کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس از آن، این سامانه از کشور خارج خواهد شد.

پایان فعالیت سامانه بارشی در سه‌شنبه؛ موج جدید بارش‌ها چهارشنبه از راه می‌رسد

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد : روز چهارشنبه (۲۰ آبان) موج بارشی جدیدی از سمت جنوب وارد کشور می‌شود و فعالیت خود را در مناطق مختلف آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده گفت: از بعدازظهر امروز تا روز سه‌شنبه، دمای هوا در نیمه شمالی کشور کاهش می‌یابد.

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۱۷ آبان) نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداقل دمای هوا ۱۲ و حداکثر دما ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

تهران در انتظار باران و رعدوبرق؛ کاهش محسوس دما تا چهارشنبه

وی یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: تا اواخر وقت یکشنبه (۱۷ آبان)، با عبور سامانه بارشی از استان تهران، در بعضی ساعات به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی استان، بارش باران، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات بالادست، رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: در بعضی ساعات وقوع مه و کاهش شعاع دید و در مناطق مستعد نیز بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان افزود: از بعدازظهر دوشنبه تا صبح روز سه‌شنبه (۱۹ آبان)، به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی پایتخت، گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: تا روز چهارشنبه (۲۰ آبان)، کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان تهران و ماندگاری هوای سرد مورد انتظار است.