به گزارش خبرگزاری مهر، طرح فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌ها در سامانه «بازار کتاب» از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اجرا می‌شود. در این طرح، خریداران از ۲۰ درصد یارانه خرید تا سقف دو میلیون تومان بهره‌مند خواهند شد. هزینه ارسال کتاب در بخش فروش مجازی نیز بر عهده خریدار است.

کتاب‌فروشان متقاضی برای شرکت در این طرح باید با مراجعه به نشانی v.bazarketab.ir نسبت به ثبت فروشگاه خود اقدام کنند و پس از تکمیل مراحل عضویت، از طریق منوی «طرح‌های فروش» در طرح هفته کتاب ثبت‌نام کنند.

همچنین ثبت موجودی و قیمت واقعی و به‌روز کتاب‌ها در بخش «محصولات» سامانه و اتصال به سامانه «پست کتاب» از دیگر الزامات مشارکت در این طرح است.

سفارش‌های مجازی از طریق نشانی bazarketab.ir ثبت می‌شوند و کتاب‌فروشان موظف‌اند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت سفارش‌ها را آماده و ارسال کنند. در بخش فروش حضوری، خریدار با مراجعه مستقیم به کتاب‌فروشی‌های عضو این طرح، کتاب‌های موردنظر خود را انتخاب می‌کند. کتاب‌فروش نیز پس از اطمینان از ثبت کتاب‌های انتخاب‌شده در فهرست محصولات بازار کتاب و کافی بودن موجودی، باید خرید را از طریق منوی «خرید حضوری» در سامانه ثبت کند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.