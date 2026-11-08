به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: امسال به واسطه اتفاقاتی که در کشور رخ داده است، ایام فاطمیه با سال‌های دیگر تفاوت دارد.

وی افزود: علاوه بر مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و منازل، میدان‌ها و خیابان‌ها نیز به صحنه برگزاری مراسم سوگواری بانوی دو عالم تبدیل شده و مردم با حضور خود، علاوه بر انجام رسالت و وظیفه تاریخی، ارادت خود را نسبت به خاندان آل‌الله نشان می‌دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با سپاسگزاری از درگاه خداوند به واسطه نزول رحمت الهی و بارش باران در شهر و استان، گفت: خداوند را بابت همه نعمت‌ها، به‌ویژه بارش باران، سپاسگزاریم و امیدواریم این نزولات آسمانی برای اصفهان و سراسر کشور همراه با خیر و برکت و بدون وقوع خسارت باشد و بتواند ذخایر مخازن و سدهای کشور را برای سال آبی پیش‌رو تقویت کند.

ملت ایران نقشه دشمن برای تغییر نظام را ناکام گذاشت

وی در ادامه با تبریک پیروزی‌ها و پایمردی‌های ملت ایران اظهار کرد: بر اساس اخبار و مستنداتی که به تدریج منتشر می‌شود، پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم یا جنگ رمضان، دشمنان برای تحمیل جنگی کوتاه و تحقق اهداف خود علیه ایران برنامه‌ریزی کرده بودند.

نورصالحی افزود: آنان تصور می‌کردند که می‌توانند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست یابند و حتی وعده تغییر نظام در ایران را داده بودند، اما لطف و عنایت الهی و ایستادگی مردم، تمامی این محاسبات را بر هم زد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم و داستان حضرت موسی (ع) تصریح کرد: همان‌گونه که در مقاطع مختلف تاریخ، امداد الهی شامل حال اهل ایمان شده است، ملت ایران نیز در این برهه از لطف خداوند بهره‌مند شد و آنچه رخ داد، به اعتقاد بسیاری از مردم، جلوه‌ای از نصرت الهی بود که آیندگان نیز درباره ابعاد آن سخن خواهند گفت.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: دشمنان در نقاط مختلف جهان با کشتار و خون‌ریزی به دنبال تحقق اهداف خود بوده‌اند، اما در ایران با ایستادگی ملت مواجه شدند و به اهدافی که برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند، دست نیافتند.

وی با اشاره به آنچه سردرگمی و آشفتگی در جبهه دشمن توصیف کرد، افزود: این شرایط نشان‌دهنده ناکامی آمریکا، رژیم صهیونیستی و همراهان آنان در برابر ملت ایران است و امیدواریم جهان به‌زودی شاهد تضعیف و فروپاشی نظام سلطه باشد.

بیش از ۲۵۰ شب حضور مردم در میدان قابل تقدیر است

نورصالحی با تقدیر از ایستادگی مردم گفت: جا دارد از ملت بصیر ایران که در طول بیش از ۲۵۰ شب به‌صورت حماسی در میدان حضور داشته‌اند، تشکر کنیم.

وی افزود: این حضور و حماسه همچنان ادامه دارد و ملت ایران تا دستیابی به پیروزی کامل در صحنه خواهد ماند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور درباره مصرف حامل‌های انرژی نیز اظهار کرد: بر اساس این سخنان، در حالی که در سال‌های گذشته شاهد افزایش مصرف بودیم، امسال پنج درصد صرفه‌جویی در این حوزه ثبت شده است که نشان می‌دهد مردم هر زمان کشور به همراهی آنان نیاز داشته باشد، در کنار نظام و کشور خود قرار می‌گیرند.

چرا با وجود همراهی مردم، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد؟

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی مسئولیت دولتمردان و مسئولان سنگین‌تر می‌شود، گفت: با وجود تمامی ایستادگی‌ها و همراهی‌های مردم، همچنان شاهد رشد قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی در سطوح مختلف هستیم.

نورصالحی افزود: این روند متوقف نشده و هفته به هفته و ماه به ماه هزینه تأمین نیازهای روزمره مردم افزایش می‌یابد؛ موضوعی که نیازمند توجه جدی و اقدامات مؤثر مسئولان برای کنترل بازار و حمایت از معیشت شهروندان است.

وی با اشاره به پیگیری‌های شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری اصفهان برای کمک به معیشت مردم، گفت: سه طرح کلیدی با هدف کاهش هزینه‌های خانوار و کمک به تثبیت قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

عرضه مستقیم محصولات از کارخانه به خانه دنبال می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نخستین طرح را «از کارخانه به خانه» عنوان کرد و گفت: بر اساس این طرح، تولیدکنندگان مواد غذایی اصفهان اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت تأمین فضای مناسب از سوی شهرداری، محصولات خود را به‌صورت عمده و با قیمت کارخانه در اختیار مردم قرار دهند.

وی افزود: شهرداری اصفهان در این راستا پنج منطقه را با توجه به دسترسی مناسب، برخورداری از پارکینگ و فضای مورد نیاز مشخص کرده است.

نورصالحی با بیان اینکه این موضوع با استانداری نیز مطرح شده است، اظهار کرد: شهرداری در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده اما تحقق کامل این طرح نیازمند همکاری و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی استان است.

۷۵ نقطه برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی جانمایی شد

وی دومین طرح را «از مزرعه تا سفره مردم» با محوریت عرضه مستقیم میوه و صیفی‌جات دانست و گفت: شهرداری اصفهان برای اجرای این طرح ۷۵ نقطه را در سطح شهر جانمایی کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: انتظار می‌رود سازمان تعاون روستایی و سازمان جهاد کشاورزی نیز برای اجرای این طرح پای کار بیایند تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را بدون واسطه و در محل‌هایی که شهرداری به‌صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد، به مردم عرضه کنند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه عرضه مستقیم محصولات می‌تواند در کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده و همچنین کنترل قیمت‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

وعده تأمین ۲ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایتی هنوز محقق نشده است

نورصالحی سومین طرح را «سود صفر یا خوش‌انصافی» عنوان کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، کنترل قیمت‌ها و عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب به شهروندان است.

وی افزود: در این راستا ۱۴ قلم کالای اساسی شناسایی شده تا در فروشگاه‌های کوثر با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در جریان چهل و هفتمین جلسه مشترک نمایندگان مجلس، استاندار و مدیریت شهری، موضوع پشتیبانی مالی از این طرح مطرح و تأمین دو هزار میلیارد تومان منابع به‌صورت نقد و تسهیلات پیش‌بینی شد.

وی افزود: همچنین قرار شد برای فروشگاه‌های کوثر، منابعی در قالب برات‌کارت به منظور خرید عمده کالا در نظر گرفته شود، اما با وجود وعده‌های داده‌شده، این منابع تاکنون تأمین نشده است.

نورصالحی تأکید کرد: انتظار مدیریت شهری این است که وعده‌های داده‌شده هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد و شهروندان بتوانند در شرایط اقتصادی کنونی از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

وی گفت: البته وظیفه ذاتی دولت است که چنین اقدامات و برنامه‌های حمایتی را در سراسر کشور دنبال کند، زیرا انتظار مردم در همه نقاط کشور این است که در شرایط جنگی و دشواری‌های اقتصادی، اجازه داده نشود عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، معیشت شهروندان را با چالش بیشتری مواجه کنند.