به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی، صبح یکشنبه در دیدار مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و اعضای شورای معاونان این مجموعه، از حضور فعال و شبانه‌روزی کارکنان تعزیرات در ایام جنگ و تلاش آنان برای حفظ آرامش بازار قدردانی کرد.

ماموستا رستمی با اشاره به مشاهدات خود از فعالیت نیروهای تعزیرات در ایام جنگ گفت: در آن روزها حضور پرتعداد و مستمر قضات و کارکنان این مجموعه را در میدان و در میان مردم مشاهده کردم و شاهد تلاش آنان برای رسیدگی به امور و حفظ آرامش بازار بودم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب در حوزه مبارزه با قاچاق، تصریح کرد: مقابله با قاچاق باید متوجه قاچاقچیان حرفه‌ای و شبکه‌های سازمان‌یافته باشد و در این مسیر لازم است میان فعالیت‌های مجرمانه و سازمان‌یافته با جابه‌جایی کالا برای مصارف شخصی مردم تفاوت قائل شد.

امام جمعه سنندج با اشاره به شرایط شهروندانی که برای تأمین نیازهای شخصی خود از شهرهای مرزی کالا خریداری می‌کنند، خواستار رعایت انصاف و تناسب در برخورد با این افراد شد.

ماموستا رستمی در پایان، عدالت‌محوری، خوش‌رفتاری و تکریم ارباب‌رجوع را از الزامات فعالیت دستگاه‌های اداری و قضایی دانست و خاطرنشان کرد: قاطعیت در اجرای قانون باید با اخلاق نیکو، برخورد محبت‌آمیز و مهربانی با مردم همراه باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان نیز در این دیدار با اشاره به مأموریت‌های این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های تخلف، صدور آرای قانونی و اجرای احکام اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال جاری بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

حسین رحیمیان با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان این مجموعه افزود: حضور مؤثر و میدانی نیروهای تعزیرات در شرایط خاص و به‌ویژه ایام جنگ، نشان‌دهنده تعهد این مجموعه به خدمت‌رسانی و صیانت از حقوق مردم است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین خواستار تبیین وظایف و اختیارات این سازمان از سوی امام جمعه سنندج و ائمه جمعه شهرستان‌های استان شد و بر ضرورت مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار برای اجرای دقیق مسئولیت‌های قانونی تأکید کرد.

در ادامه این دیدار،