به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در جلسه روز شنبه خود ضمن انتقاد جدی از عملکرد فنی و امتیازگیری تیم به مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس اعلام کردند برای تقویت کادر فنی باید به فکر جذب دستیار خارجی باکیفیت باشد و محدودیت مالی در این زمینه وجود ندارد.



آنها در این نشست که محسن خلیلی هم حضور داشت به صراحت اعلام کردند حمایت از او را تا زمانی ادامه می دهند که فکری به حال نتایج کند در غیر اینصورت با شکستی دیگر، تصمیم متفاوتی برای ادامه‌همکاری خواهند گرفت. اما هم‌زمان به او هشدار دادند که فرصت چندانی برای اصلاح شرایط باقی نمانده و ادامه همکاری با او به نتایج بازی‌های پیش رو گره خورده است.



تارتار نیز در این جلسه ضمن پذیرش برخی از ایرادهای فنی تیم، توضیحاتی درباره شرایط فنی موجود ارائه کرد. او معتقد است مشکلات مربوط به مصدومیت چند بازیکن، در مقاطعی دستش را برای انتخاب ترکیب و اجرای برنامه‌های تاکتیکی بسته است.

سرمربی پرسپولیس همچنین تأکید داشت که مسئله اصلی را نباید در فهرست بازیکنان جست‌وجو کرد و معتقد است با بازگشت نفرات مصدوم و اصلاح برخی مسائل فنی، شرایط تیم بهتر خواهد شد.



بر اساس جمع‌بندی مدیران باشگاه، بازی‌های پرسپولیس پس از فیفادی آبان‌ماه اهمیت ویژه‌ای در تعیین آینده نیمکت پرسپولیس خواهد داشت. اگر تیم نتواند در این مقطع نتایج قابل‌قبولی کسب کند، هیئت‌مدیره جلسه‌ای جدی برای تصمیم‌گیری نهایی درباره ادامه همکاری با تارتار تشکیل خواهد داد.



به نظر می‌رسد مدیران پرسپولیس فعلاً فرصت دیگری در اختیار سرمربی خود قرار داده‌اند، اما این فرصت محدود است و تارتار برای حفظ جایگاهش باید خیلی زود نتیجه بگیرد.

بدون شک یک لغزش دیگر از سوی پرسپولیس می‌تواند معادلات نیمکت سرخپوشان را به‌طور جدی تغییر دهد و ساعت شنی برای ماندن سرمربی شروع به کار کند!