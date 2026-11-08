محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشههای هواشناسی اظهار کرد: آسمان قم امروز یکشنبه ۱۷ آبانماه نیمهابری تا ابری و در برخی نقاط مهآلود خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران، گاهی به صورت رگبار همراه با رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی گفت: در روز یکشنبه وزش باد نسبتاً شدید در استان رخ خواهد داد و جهت وزش باد غربی پیشبینی شده و سرعت آن به ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت میرسد.
وی افزود: دمای هوای شهر قم در روز یکشنبه بین ۱۱ تا ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود و با توجه به شرایط جوی، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط استان وجود دارد.
کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: از اواخر وقت امروز یکشنبه به تدریج از میزان ابرها در آسمان استان کاسته خواهد شد و شرایط جوی در ادامه روند تغییر خواهد کرد.
ترابیان اظهار کرد: روز دوشنبه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید پیشبینی میشود و احتمال بارش پراکنده نیز وجود دارد.
وی گفت: وزش باد در روز دوشنبه از سمت شمالغربی خواهد بود و سرعت آن بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است.
وی افزود: دمای هوای شهر قم در روز دوشنبه بین ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود و احتمال بارش پراکنده در برخی ساعات وجود دارد.
دمای قم در روزهای پایانی هفته کاهش مییابد
کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: بر اساس پیشبینیهای انجام شده، آسمان استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و انتظار میرود طی روز سهشنبه وزش باد نسبتاً شدید ادامه داشته باشد.
ترابیان افزود: دمای هوا در روزهای سهشنبه و چهارشنبه به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت و کاهش دما در این دو روز محسوس خواهد بود.
وی گفت: در شبانهروز گذشته دستجرد با دمای ۷.۷ درجه سانتیگراد خنکترین صبحگاه استان را ثبت کرد و جمکران با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد گرمترین بعدازظهر را داشت.
وسف بیشترین بارش استان را ثبت کرد
وی عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارش بارشهای ثبتشده از ایستگاههای هواشناسی استان قم بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه وسف در شهرستان کهک بوده است.
ترابیان گفت: مطابق این گزارش، میزان بارش ثبتشده در ایستگاه وسف از سامانه بارشی اخیر به ۸۴.۸ میلیمتر رسیده است.
قم- کارشناس هواشناسی قم از تداوم ناپایداریهای جوی در استان تا دوشنبه خبر داد و گفت: رگبار باران، مهآلودگی و وزش باد نسبتاً شدید و شدید پدیدههای غالب جوی در روزهای پیش رو خواهد بود.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشههای هواشناسی اظهار کرد: آسمان قم امروز یکشنبه ۱۷ آبانماه نیمهابری تا ابری و در برخی نقاط مهآلود خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران، گاهی به صورت رگبار همراه با رعدوبرق پیشبینی میشود.
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