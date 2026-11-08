محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: آسمان قم امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه نیمه‌ابری تا ابری و در برخی نقاط مه‌آلود خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران، گاهی به صورت رگبار همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.



وی گفت: در روز یکشنبه وزش باد نسبتاً شدید در استان رخ خواهد داد و جهت وزش باد غربی پیش‌بینی شده و سرعت آن به ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.



وی افزود: دمای هوای شهر قم در روز یکشنبه بین ۱۱ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و با توجه به شرایط جوی، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط استان وجود دارد.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: از اواخر وقت امروز یکشنبه به تدریج از میزان ابرها در آسمان استان کاسته خواهد شد و شرایط جوی در ادامه روند تغییر خواهد کرد.



ترابیان اظهار کرد: روز دوشنبه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال بارش پراکنده نیز وجود دارد.



وی گفت: وزش باد در روز دوشنبه از سمت شمال‌غربی خواهد بود و سرعت آن بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



وی افزود: دمای هوای شهر قم در روز دوشنبه بین ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و احتمال بارش پراکنده در برخی ساعات وجود دارد.



دمای قم در روزهای پایانی هفته کاهش می‌یابد



کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، آسمان استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و انتظار می‌رود طی روز سه‌شنبه وزش باد نسبتاً شدید ادامه داشته باشد.



ترابیان افزود: دمای هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت و کاهش دما در این دو روز محسوس خواهد بود.



وی گفت: در شبانه‌روز گذشته دستجرد با دمای ۷.۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را ثبت کرد و جمکران با دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر را داشت.



وسف بیشترین بارش استان را ثبت کرد



وی عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارش بارش‌های ثبت‌شده از ایستگاه‌های هواشناسی استان قم بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه وسف در شهرستان کهک بوده است.



ترابیان گفت: مطابق این گزارش، میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه وسف از سامانه بارشی اخیر به ۸۴.۸ میلی‌متر رسیده است.

