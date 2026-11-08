به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملکی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، درباره برنامه‌های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم در استان تهران با مشارکت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها، شهرداری‌ها، اداره کل کتابخانه‌های عمومی، آموزش و پرورش، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، انجمن‌های ادبی، ناشران و کتاب‌فروشان برگزار می‌شود. در این هفته ۹۹ برنامه کتاب‌محور در مرکز و شهرستان‌های استان تهران اجرا خواهد شد.

وی افزود: در ایام سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب نمایشگاه کتاب در شهرستان‌های اسلامشهر، رباط کریم، پیشوا، پاکدشت، ورامین، پردیس، فیروزکوه، شهریار و بهارستان برپاست. در ورامین نمایشگاه و فروشگاه بزرگ تازه‌های کتاب با همکاری شهرداری برگزار می‌شود و در شهریار نمایشگاه کتاب «در سوگ مادر سادات» برپا خواهد شد. در شهرستان ری نیز فروشگاه‌های کتاب دست‌دوم ویژه دانش‌آموزان دایر می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ادامه داد: آیین‌های رونمایی کتاب در شهرستان‌های استان تهران از برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم است. در پاکدشت هفت کتاب نویسندگان بومی رونمایی می‌شود و در دماوند کتاب‌های «سایه سنگین خستگی» و «نگاهی به سبک‌ها و تاریخ ادبیات پارسی» معرفی می‌شوند. در فیروزکوه کتاب «لزور کهن دیاری زیبا بر بلندای البرز» و در شهریار کتاب «خاطرات یک آتش‌نشان» رونمایی می‌شود. رویداد رونمایی کتاب «مهندسی مطالعه کودک و نوجوان» و نشست نقد و بررسی کتاب «عشق به زبان مادری» نیز در شهرستان ری برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی در شهرستان‌های استان تهران اشاره کرد و گفت: مسابقه «کتاب بخوان جایزه بگیر» ویژه مدارس دوره اول و دوم ابتدایی، مسابقه «سفیر هدایت» با موضوع حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و مسابقه «کتاب منصور آسمان» در قرچک از جمله این مسابقات است. پویش مجازی «کتاب، دانش، آینده» و مسابقه نقاشی «من یار مهربانم» نیز با همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و سازمان آموزش و پرورش برگزار می‌شود. همچنین در ملارد ویژه‌برنامه «کتاب‌ها را نقاشی کن» و در بهارستان ورکشاپ نقاشی «من یار مهربانم» اجرا خواهد شد.

ملکی توضیح داد: برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم برای کودکان و نوجوانان جایگاه ویژه‌ای دارد. طرح «شنبه‌های کتاب» در مدارس ورامین برگزار می‌شود و اهدای کتاب به مدارس روستایی و عشایری و مناطق کم‌برخوردار در این شهرستان انجام خواهد شد. اهدای کتاب ویژه کودکان و نوجوانان در پاکدشت، تجلیل از تنها نویسنده کودک شهرستان پردیس و مسابقه کتاب‌خوانی در مدرسه امام رضا (ع) منطقه گیلاوند دماوند نیز از دیگر برنامه‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران همچنین به طرح کتاب‌گردی و بازدید از کتاب‌فروشی‌ها در شهرستان‌های استان تهران اشاره کرد و ادامه داد: در ورامین این طرح با تجلیل از کتاب‌فروشان همراه است. بازدید از دفاتر نشر و کتاب‌فروشی‌ها در تهران، ری، قدس، ملارد، رباط کریم، پیشوا و اسلامشهر انجام می‌شود و در شهریار هنرمندان از کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌های شهرستان بازدید می‌کنند. تجلیل از ناشران و کتاب‌فروشی‌های برتر قدس، نویسندگان شاخص ری، کتابداران و کتاب‌خوانان نمونه ورامین و نویسندگان شهرستان تهران نیز در هفته کتاب سی‌وچهارم برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: طرح «دوهفته یک کتاب، یک کارمند» در شهرستان قدس و طرح «از کتاب تا سخن» توسط انجمن ادبی طاها اجرا می‌شود. ایستگاه مطالعه در مصلای نماز جمعه فیروزکوه مستقر می‌شود و باشگاه کتاب‌خوانی در ملارد افتتاح خواهد شد. مثنوی‌خوانی انجمن نبض قلم در پردیس، کارگاه تندخوانی در بهارستان، کارگاه داستان‌نویسی با موضوع «ایران قوی»، کارگاه اصول داستان‌نویسی و کارگاه «جادوی روان‌شناسی ادبیات» در پیشوا و مراسم عصر شعر و کتاب در تهران از دیگر برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم در استان تهران است.

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود به شعار این دوره از هفته کتاب اشاره کرد و ادامه داد: شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» شعاری عمیق و هوشمندانه است. این شعار به ترویج صرف کتاب‌خوانی محدود نمی‌شود و به رابطه انسان با کتاب نگاه عمیق‌تری دارد. کتاب بستری برای گفت‌وگوی انسان با اندیشه‌ها، تجربه‌ها، تاریخ، فرهنگ و تمدن بشری است. هنگام خواندن کتاب، با ذهن و جهان‌بینی نویسنده وارد گفت‌وگو می‌شویم. این گفت‌وگو زمینه‌ساز رشد فکری، تقویت قدرت تحلیل، افزایش آگاهی اجتماعی و شکل‌گیری جامعه‌ای خردورز و مطالبه‌گر می‌شود.

وی افزود: امروز بخش زیادی از وقت مردم در فضای مجازی می‌گذرد و خواندن متن‌های کوتاه جای مطالعه عمیق را گرفته است. بازگشت به کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه ضرورتی انکارناپذیر است. کتاب فرصت مکث، اندیشیدن و پرسش‌گری را به خواننده می‌دهد. با کتاب می‌توانیم به جای پذیرش منفعلانه اطلاعات، با آگاهی و شناخت به مسائل پیرامون خود نگاه کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ادامه داد: تحقق شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» باید از سطح برنامه‌های نمادین و مناسبتی فراتر برود و به رویکردی مستمر در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود. نشست‌های نقد و بررسی کتاب، گفت‌وگو با نویسندگان و اهالی قلم، جلسات کتاب‌خوانی جمعی، تقویت کتابخانه‌های عمومی و تخصصی، حضور مؤثر کتاب در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای معرفی آثار ارزشمند، این شعار را به جریانی فرهنگی در جامعه تبدیل می‌کند.

ملکی اشاره کرد: در استان تهران به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید و عرضه اندیشه و آثار فرهنگی کشور تلاش می‌کنیم با همکاری ناشران، نویسندگان، کتاب‌فروشان، کتابداران، فعالان فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به کتاب آسان‌تر شود و فرصت‌های گفت‌وگو با کتاب گسترش یابد. جامعه‌ای که با کتاب گفت‌وگو می‌کند، از جهل، سطحی‌نگری و انفعال فاصله می‌گیرد و به سوی آگاهی، مدارا، خردورزی و پیشرفت حرکت می‌کند. هفته کتاب سی‌وچهارم فرصتی است تا مطالعه از یک عادت فردی به یک فرهنگ عمومی و اجتماعی در استان تهران تبدیل شود. فرهنگی که ثمره آن در ارتقای سرمایه اجتماعی، پویایی اندیشه و توسعه پایدار کشور نمایان خواهد شد.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.