به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عاشوری با اعلام این خبر اظهار کرد: افزایش ضریب حفاظت، ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از هرگونه تخلف شکار از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

وی افزود: جلوگیری از ورود شکارچیان به زیستگاه‌های حساس کل و بز و افزایش هوشیاری حفاظتی در این منطقه، از اولویت‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان به شمار می‌رود.

عاشوری با اشاره به اهمیت فصل کل‌مستی بیان کرد: این دوره که هم‌زمان با فصل جفت‌گیری کل و بز است، معمولاً از اواسط آذرماه آغاز می‌شود و تا دهه نخست دی‌ماه ادامه دارد و به دلیل حساسیت آن در چرخه طبیعی زندگی این گونه، نیازمند مراقبت ویژه و تشدید اقدامات حفاظتی است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان ادامه داد: در این مدت، علاوه بر نصب دوربین‌های تله‌ای، پایش‌های میدانی افزایش می‌یابد و نیروهای یگان حفاظت با حضور مستمر در منطقه، مسیرهای دسترسی به زیستگاه‌ها را کنترل می‌کنند تا زمینه هرگونه تخلف شکار و صید از بین برود.

وی در پایان از مردم محلی و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا هرگونه تخلف شکار و صید، مراتب را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.