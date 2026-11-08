محمدعادل رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراخوان پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویان ایران در دانشگاه‌های استان منتشر شده و دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند برای حضور در این رقابت علمی ثبت‌نام کنند.

وی با اشاره به نقش مناظرات در ارتقای توانمندی‌های علمی و ارتباطی دانشجویان افزود: این رقابت‌ها با هدف نهادینه‌کردن فرهنگ گفت‌وگو، تقویت قدرت استدلال و تحلیل، توسعه مهارت‌های ارتباطی و افزایش روحیه نقدپذیری در فضای دانشگاهی برگزار می‌شود.

رئیس جهاددانشگاهی کردستان با تشریح شیوه برگزاری مسابقات عنوان کرد: در این رقابت‌ها، تیم‌های دانشجویی با توجه به گزاره‌های تعیین‌شده در دو جایگاه موافق و مخالف قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنند با تکیه بر شواهد، مستندات و استدلال‌های منطقی از دیدگاه خود دفاع کنند.

رضایی ادامه داد: دانشجویان در جریان این مناظرات علاوه بر مواجهه با دیدگاه‌های متفاوت، فرصت پیدا می‌کنند توانایی خود را در بررسی مسائل، ارائه استدلال، اقناع مخاطب و شکل‌دهی به گفت‌وگویی سازنده محک بزنند.

وی مرحله استانی این مسابقات را فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر دانشگاهی دانست و گفت: تیم‌های برگزیده کردستان پس از رقابت در سطح استان، امکان حضور در مراحل بعدی مسابقات ملی را خواهند داشت.

رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت بیشتر جامعه دانشگاهی در این رویداد اعلام کرد: دانشجویان دانشگاه‌های سراسر استان تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند برای شرکت در پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویان ایران ثبت‌نام کنند.