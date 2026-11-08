حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام برنامه‌های عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حرم اخت الرضا علیه‌السلام اظهار کرد: ویژه‌برنامه‌های سوگواری فاطمی از سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا شنبه ۲۳ آبان‌ماه به مدت پنج روز در حرم مطهر بانوی کرامت ادامه خواهد داشت.



وی افزود: این مراسم در سه نوبت صبح، بعد از نماز عصر و پس از نماز عشا در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و حجج اسلام علیرضا پناهیان، سید حسین مؤمنی و سید محمدباقر طباطبایی‌نژاد سخنرانی این مجالس را بر عهده خواهند داشت.



مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: مراسم عزاداری پس از نماز عشا با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مداحی حسن شالبافان برگزار می‌شود.



حسین‌زاده بیان کرد: همچنین مجلس سوگواری پس از نماز عصر با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی سید علی حسینی‌نژاد از سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه به مدت پنج روز در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برپا خواهد بود.



وی با اشاره به برنامه اختصاصی بانوان در ایام فاطمیه گفت: این محفل از چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه آغاز می‌شود و به مدت پنج روز، هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی‌نژاد و مداحی حسن اسداللهی برگزار خواهد شد.



مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: این مجلس نیز در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود و بانوان می‌توانند در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام حضور یابند.



حسین‌زاده همچنین از برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام خبر داد و اظهار کرد: این آیین شامگاه چهارشنبه در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.