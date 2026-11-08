قدرت‌الله مهدیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شب گذشته در استان اظهار کرد: بیشترین میزان بارش با ۴۰ میلی‌متر در شهرستان آوج ثبت شده و در سایر مناطق نیز به‌طور میانگین حدود ۲۰ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون مورد خاصی در استان نداشته‌ایم و تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از جمله پلیس راه، اورژانس، آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط در آماده‌باش و پای کار هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به برخی حوادث محدود ناشی از بارندگی گفت: در دو تا سه روستای شهرستان تاکستان آب‌گرفتگی جزئی داشتیم. همچنین در محدوده تونل شیرین‌سو، مسیر جاده قدیم رشت دچار آب‌گرفتگی و جاری‌شدن سیلاب شد که عوامل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به پاکسازی و بازگشایی مسیر اقدام کردند.

هشدار مدیریت بحران درباره ادامه بارندگی‌ها

مهدیخانی با بیان اینکه بارندگی‌ها احتمالاً تا پایان شب امروز یکشنبه ادامه خواهد داشت، از شهروندان خواست از اتراق و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در روزهای بارانی از حضور در ارتفاعات بپرهیزند.

وی با اشاره به پیش‌بینی کاهش دما در روزهای آینده خاطرنشان کرد: شهروندان باید نکات ایمنی مربوط به استفاده از وسایل گرمایشی و سیستم‌های گازسوز را رعایت کنند و در مصرف برق و گاز نیز صرفه‌جویی داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پایان تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برای خدمت‌رسانی به شهروندان در آماده‌باش هستند و تلاش مجموعه مدیریت بحران بر پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات احتمالی در حوزه‌های مختلف متمرکز است.