مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز پنجشنبه سامانه بارشی فعالی در استان قزوین مستقر شده و تاکنون بیشترین میزان بارندگی با ثبت ۴۰ میلی‌متر به شهرستان آوج اختصاص داشته است.

وی افزود: در مناطق شمالی استان نیز ایستگاه کوهین حدود ۲۰ میلی‌متر بارندگی ثبت کرده است. همچنین میزان بارش در اسفرورین ۹ میلی‌متر و در شهر قزوین ۱۸ میلی‌متر گزارش شده است.

تداوم فعالیت سامانه بارشی تا صبح سه‌شنبه

کارشناس هواشناسی استان قزوین با اشاره به خروجی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی گفت: سامانه بارشی تا صبح سه‌شنبه در سطح استان ماندگار خواهد بود، اما از روز دوشنبه تا صبح سه‌شنبه از میزان فعالیت آن کاسته می‌شود و بارش‌ها بیشتر در بخش‌هایی از استان، به‌ویژه نیمه شمالی، ادامه خواهد داشت.

بهروزی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای این سامانه بارشی خاطرنشان کرد: آب‌گرفتگی معابر عمومی و لغزندگی جاده‌ها از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است؛ بنابراین رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند و فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را رعایت کنند.

کاهش دما و وزش باد شدید از روز دوشنبه

وی با بیان اینکه هم‌زمان با تضعیف سامانه بارشی، هوای سرد وارد منطقه می‌شود، گفت: از روز دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید شمالی در استان آغاز خواهد شد و شهرهای کوهین، تاکستان و بویین‌زهرا و بخش‌هایی از شهر قزوین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کارشناس هواشناسی قزوین ادامه داد: کاهش دما به‌ویژه در دمای کمینه محسوس خواهد بود و در صبح روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، دمای برخی مناطق استان به آستانه صفر و حتی زیر صفر درجه می‌رسد. این شرایط در بخش‌هایی از استان تا صبح چهارشنبه نیز تداوم خواهد داشت.

هشدار نارنجی برای بخش کشاورزی

بهروزی با اشاره به پیامدهای کاهش دما برای محصولات کشاورزی از صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد و از کشاورزان خواست توصیه‌های هواشناسی و اطلاعیه‌های مدیریت بحران را جدی بگیرند و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت سرمازدگی به محصولات خود در نظر داشته باشند.

وی در پایان گفت: بیشینه دمای امروز شهر قزوین به ۱۲ درجه سلسیوس رسید و برای فردا نیز دمای بیشینه در همین حدود پیش‌بینی می‌شود.