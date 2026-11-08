به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه، بر ضرورت تقویت پیوند میان مدرسه و خانواده و توجه ویژه به حمایت‌های روانی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان در شرایط بحران تأکید کرد.

آذرکیش با تشریح ابعاد آسیب‌پذیری مضاعف دختران در شرایط جنگ، اظهار کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر اختلال در دسترسی به آموزش، فشارهای اقتصادی خانواده، محدودیت دسترسی دیجیتال، افزایش مسئولیت‌های خانوادگی و فاصله گرفتن از محیط مدرسه، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید آسیب‌های تحصیلی و اجتماعی دختران شود.

وی با اشاره به اینکه بحران صرفاً به تعطیلی یا اختلال در فعالیت فیزیکی مدارس محدود نمی‌شود، افزود: تهدیدهای ناشی از بحران می‌تواند از مسیر اضطراب، اختلال خواب، کاهش تمرکز و افت عملکرد شناختی، فرصت یادگیری دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، کاهش درآمد خانوار و افزایش هزینه‌های تحصیل، ممکن است به کاهش مشارکت آموزشی و افزایش خطر بازماندگی از تحصیل منجر شود.

معاون آموزش متوسطه با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های حیاتی دانش‌آموزان در شرایط بحرانی، سه مؤلفه آرامش روانی، فرصت یادگیری و امید به آینده را از ارکان اساسی حمایت از دانش‌آموزان برشمرد و تصریح کرد: تداوم حمایت‌های راهبردی و پیشگیرانه می‌تواند مانع تبدیل آسیب‌های مقطعی بحران به پیامدهای بلندمدت شود.

آذرکیش همچنین بازتعریف نقش مدرسه را فراتر از یک کانون صرفاً آموزشی ضروری دانست و بر اهمیت حفظ پیوند دانش‌آموز با مدرسه، شناسایی نشانه‌های اضطراب و غیبت و ارجاع دانش‌آموزان نیازمند حمایت به خدمات تخصصی تأکید کرد.

وی در ادامه، با اشاره به ضرورت طراحی مسیرهای متنوع برای استمرار یادگیری در شرایط ناپایدار، بر بهره‌گیری هم‌زمان از آموزش حضوری در شرایط ایمن، آموزش مجازی و تعاملی، بسته‌های یادگیری آفلاین و محتوای قابل دریافت و همچنین حفظ ارتباط منظم مدرسه با خانواده‌ها تأکید کرد.

معاون آموزش متوسطه، توانمندسازی معلمان، سلامت روان، جبران یادگیری‌های ازدست‌رفته، پیشگیری از ترک تحصیل و تضمین عدالت آموزشی دختران را از جمله اولویت‌های اساسی نظام آموزشی در مواجهه با بحران دانست و خاطرنشان کرد: حمایت مؤثر از دانش‌آموزان نیازمند مداخله‌ای هدفمند، مستمر و هماهنگ میان مدرسه، خانواده و نهادهای حمایتی است.

آذرکیش در جمع‌بندی مباحث خود، نقش معلمان و خانواده‌ها را در ایجاد احساس امنیت، حفظ امید و کاهش پیامدهای روانی و اجتماعی بحران تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد: معلم و خانواده در کنار هم، مصونیت‌سازترین واکسن در برابر آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از بحران و جنگ هستند.