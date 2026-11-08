به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ژان لوک ملانشون» رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ این کشور در گردهمایی انتخاباتی خود در منطقه بورژه در شمال پاریس، مواضع و برنامه‌هایش درباره تحولات غرب آسیا را تشریح کرد.

ملانشون با تأکید بر حمایت از مردم فلسطین گفت: «ما به‌صورت مستقیم در راستای مقابله با نسل‌کشی در غزه و در برابر الحاق تدریجی کرانه باختری به فلسطینی‌ها کمک خواهیم کرد.»

وی افزود: «کشتی‌های فرانسوی، در صورت لزوم، ناوگان‌های عازم غزه را که برای دفاع از حقوق ملت فلسطین بسیج شده‌اند، اسکورت خواهند کرد.»

این سیاستمدار فرانسوی همچنین مخالفت خود را با اشغال تدریجی کرانه باختری، جنوب لبنان و بلندی‌های جولان توسط رژیم اشغالگر اعلام کرد و گفت پاریس چنین اقداماتی را نمی‌پذیرد.

ملانشون در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت اتخاذ اقدامات عملی برای حمایت از جوامع مسیحی در فلسطین و لبنان تأکید کرد و گفت این جوامع تحت فشار محاصره و آزار و اذیت هستند.

ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، از چهره‌های اصلی جریان چپ فرانسه است که پیش‌تر نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور شرکت کرده است. او در انتخابات سال ۲۰۲۲ با کسب حدود ۲۲ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت.

ملانشون در برنامه انتخاباتی سال ۲۰۲۷ خود، سیاست خارجی مستقل از آمریکا و ناتو، حمایت از حقوق فلسطینی‌ها، مخالفت با شهرک‌سازی و الحاق سرزمین‌های فلسطینی و اعمال تحریم علیه کابینه بنیامین نتانیاهو را از محورهای اصلی سیاست خارجی خود اعلام کرده است.