به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح یکشنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان رشت با اشاره به اعتبارات ابلاغی سال جاری اظهار کرد: مجموع اعتبارات ابلاغ‌شده به شهرستان رشت برای اجرای ۲۲۹ پروژه در قالب ۲۱ فصل و از محل ۹ منبع اعتباری، ۶۸۹ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه این رقم در مقایسه با اعتبار اولیه سال گذشته به میزان ۵۶۸ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان، رشد ۲۱.۳ درصدی داشته است، افزود: اعتبارات اولیه سال گذشته با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ منابع تکمیلی در طول سال به ۸۰۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که این موضوع ضرورت پیگیری مستمر برای جذب منابع جدید را نشان می‌دهد.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به سهم بخش‌های مختلف از اعتبارات ابلاغی بیان کرد: بیشترین سهم اعتبارات مربوط به فصل مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی است که ۱۷۰ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به این بخش اختصاص یافته است.

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها در تخصیص منابع تصریح کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باید در اولویت قرار گیرد و طرح‌هایی که به مراحل پایانی اجرا رسیده‌اند، نباید به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شوند.

وی حوزه‌های آب، راه، بهداشت و درمان و ورزش را از جمله بخش‌های مهم و موردنیاز شهرستان رشت دانست و افزود: توزیع اعتبارات باید متناسب با نیازهای شهرستان، میزان پیشرفت پروژه‌ها و ضرورت تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی انجام شود.

محدودیت قانونی برای آغاز پروژه‌های جدید

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به ضوابط قانونی آغاز طرح‌های جدید تصریح کرد: بر اساس مقررات ابلاغی، حداکثر پنج درصد اعتبارات شهرستان می‌تواند به شروع پروژه‌های جدید اختصاص یابد و طرح‌های پیشنهادی نیز برای دریافت کد اجرایی باید در کارگروه ماده ۲۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بررسی شوند.

وی ادامه داد: مطابق ضوابط اجرایی قانون بودجه، کسر اعتبار از پروژه‌های نیمه‌تمام به‌گونه‌ای که مانع افتتاح و بهره‌برداری آن‌ها تا پایان مهلت جذب اعتبارات سال ۱۴۰۵ شود، ممنوع است.

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی برای افزایش منابع مالی پروژه‌ها گفت: مدیران نباید صرفاً به اعتبارات ابلاغی شهرستان اکتفا کنند، بلکه باید از طریق تعامل با دستگاه‌های ملی، اداره‌کل‌های استانی و سایر ظرفیت‌های موجود، منابع اعتباری بیشتری برای اجرای طرح‌ها جذب کنند.

وی افزود: دستگاه‌هایی که بتوانند منابع و آورده‌های اعتباری بیشتری برای اجرای پروژه‌های خود تأمین کنند، در فرآیند جابه‌جایی و توزیع اعتبارات مورد حمایت بیشتری قرار می‌گیرند؛ چراکه هدف اصلی، افزایش توان اجرایی شهرستان و تسریع در اجرای طرح‌های موردنیاز مردم است.

فرماندار رشت همچنین با اشاره به اختصاص ۷۲ میلیارد تومان سهم نمایندگان شهرستان در قالب اعتبارات توازن یک، خواستار تعامل و پیگیری نمایندگان مجلس با دستگاه‌های اجرایی برای استفاده مؤثر از این ظرفیت در تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار شد.

وی با اشاره به شرایط خاص و اقتضائات جنگی کشور یادآور شد: ارقام اعلام‌شده در این مرحله مبنای اولیه برنامه‌ریزی و توزیع اعتبارات است و نمی‌توان تحقق صددرصدی آن‌ها را قطعی دانست؛ بنابراین مدیران باید با پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه جذب حداکثری منابع را فراهم کنند.

تأمین آب شرب و تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب در اولویت

میرغضنفری در ادامه به برخی پروژه‌های ملی مهم و اثرگذار در شهرستان رشت اشاره کرد و گفت: تأمین آب شرب رشت، اجرای فاز دوم تأسیسات فاضلاب شهر، تعریض و بهسازی مسیر خمام ـ خشکبیجار ـ رشت، احداث پل زیباکنار، پل سیاه‌اسطلخ و پل تخته‌پل از جمله طرح‌های مهمی هستند که تأمین اعتبار و پیگیری اجرای آن‌ها نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های شهرستان دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سهم‌بندی اعتبارات متناسب با میزان تخصیص و پیشرفت پروژه‌ها خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان شهرستان برای افزایش سهم رشت از منابع اعتباری و تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار ضروری است.