یوسف سلمان خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در شورای راهبردی احیای بازار رشت اظهار کرد: پس از اتفاقات دی‌ماه، موضوع نحوه مرمت و احیای بازار رشت در دستور کار قرار گرفت و در پی تشکیل شورای راهبردی به دستور وزیر میراث فرهنگی و سفر قائم‌مقام و اعضای این شورا به گیلان، تصمیمات متعددی برای بازسازی و احیای بازار اتخاذ شد.

وی با اشاره به بررسی وضعیت راسته بازارها، کتاب‌فروشان، رسته قیصری و فخر در این شورا افزود: تصمیمات اتخاذ شده با هدف حفظ کدهای ارتفاعی پیشین و ایجاد مشوق های برای بازار و کسبه دنبال شد که در همین راستا، امکان ایجاد چهار هزار و ۱۸۷ مترمربع فضای جدید فراهم شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به بازنگری در حریم بازار رشت بیان کرد: موضوع حریم بازار در چارچوب سیاست‌های بازنگری حریم، در مرکز حفظ و احیای بناها و ثبت آثار تاریخی در تهران مجدداً بررسی و ارائه شده و پیش‌بینی می‌شود ابلاغ آن تا دو هفته آینده انجام شود.

سلمان خواه با بیان اینکه جبران ارزش افزوده ازدست‌رفته بازار نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: بخشی از حمایت‌های لازم بر عهده اداره‌کل میراث فرهنگی بود و با پیگیری‌های انجام‌شده و حضور مستمر استاندار در جلسات مرتبط با بازار، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و احیای تاقی کوچک اختصاص یافت و عملیات مرمت این بخش در حال انجام است.

مشارکت بازاریان در مرمت سرای ملک

وی با اشاره به مشارکت بازاریان در مرمت سرای ملک افزود: کسبه در این زمینه پای کار آمدند و اداره‌کل میراث فرهنگی نیز در حد توان برای تأمین چوب مورد نیاز در و پنجره‌ها کمک کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با بیان اینکه چهار هزار مترمربع حلب و چوب برای اجرای عملیات مرمت تأمین شده است، تصریح کرد: ارزش این اقلام حدود ۱۱ میلیارد تومان برآورد می‌شود و پیگیری‌های لازم برای اجرای اقدامات مرتبط ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای احیای بازار رشت گفت: علاوه بر مشارکت بازاریان، سایر دستگاه‌های مسئول از جمله ستاد بازآفرینی شهری نیز باید در این مسیر همراهی کنند تا روند مرمت و بازسازی بازار تا رسیدن به شرایط مطلوب ادامه یابد.

سلمان خواه با اشاره به ضرورت بازگشت رونق و نشاط به بازار رشت پیش از عید تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با همراهی بازاریان و دستگاه‌های مسئول، روند مرمت و احیا با سرعت بیشتری دنبال شود و بازار رشت پیش از عید به شرایط مناسب بازگردد و بخش‌های مرمت شده آن بازگشایی شود.