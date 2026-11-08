به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی صبح یکشنبه در دیدار اعضای شورای اجرایی ستاد کنگره ملی شهدای استان قم با اشاره به ضرورت پاسداشت مقام شهدا اظهار کرد: شهدا از سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و معرفی شخصیت، سیره زندگی و آرمان‌های آنان وظیفه‌ای مهم است که باید با جدیت دنبال شود.



وی با اشاره به نقش تولیدات فرهنگی و هنری در ثبت و انتقال وقایع تاریخی افزود: برخی حوادث تاریخی همچون بمباران اتمی هیروشیما، با وجود گذشت دهه‌ها سال همچنان در حافظه عمومی ملت‌ها باقی مانده است و این ماندگاری نشان می‌دهد که می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و هنری، واقعیت‌های تاریخی را برای نسل‌های بعد ثبت کرد.



نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله سیستانی با تأکید بر ضرورت مستندسازی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: باید با تولید آثار دقیق، اثرگذار و برخوردار از کیفیت هنری، این جنایات و ابعاد تاریخی آن برای افکار عمومی جهان تبیین و ماندگار شود.



شهرستانی با اشاره به ضرورت گسترش فعالیت‌های فرهنگی در عرصه بین‌المللی گفت: در زمینه معرفی شهدا به مخاطبان خارج از کشور هنوز ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای وجود دارد و لازم است با ترجمه آثار مرتبط با زندگی و سیره شهدا و تولید محتوا متناسب با فرهنگ و زبان ملت‌های مختلف، دامنه این فعالیت‌ها گسترش یابد.



پیام شهدا را به زبان‌های مختلف منتقل کنیم



وی در بخش دیگری از این دیدار به اهمیت ارتباط مستمر با خانواده‌های شهدا اشاره کرد و افزود: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا از برنامه‌های ثابت ما در سفرهای استانی است و در همین چارچوب با خانواده شهدای فاجعه میناب نیز دیدار داشته‌ایم.



نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله سیستانی با اشاره به همراه داشتن پرچم متبرک حرم مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) در این دیدارها اظهار کرد: حضور این پرچم در جمع خانواده‌های شهدا فضای معنوی ویژه‌ای ایجاد می‌کند و تأثیر عاطفی عمیقی بر حاضران دارد.