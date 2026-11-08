به گزارش خبرگزاری مهر، هادی فاتحی‌اقدم روز یکشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۰:۱۶ شب گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۶ با تریلی کشنده ولوو و خودروی پراید رخ داد که در پی آن راننده پژو ۲۰۶ در دم جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر افزود: پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه شهید بهرام رنجبر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر مراغه ادامه داد: سه نفر از سرنشینان خودروی پراید با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند و راننده جان‌باخته پژو ۲۰۶ نیز توسط نجاتگران هلال‌احمر از داخل خودرو رهاسازی شد.

فاتحی‌اقدم خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی پس از رهاسازی متوفی و ایمن‌سازی مسیر، ساعت ۲۲ به پایان رسید.