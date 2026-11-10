به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با تمرکز بر برخی از غزل‌های حافظ، به بازخوانی ظرافت‌های معنایی شعر او در پرتو مفاهیم قرآنی و سنت شعر فارسی می‌پردازد. نویسنده در این اثر تلاش کرده است با بررسی ارتباط میان واژگان، تصاویر و مفاهیم در غزل‌های حافظ، لایه‌های کمتر دیده‌شده‌ای از شعر این شاعر نامدار را آشکار کند.

در «راز ساقی»، برخی ابیات حافظ در ارتباط با دیگر بخش‌های همان غزل یا غزل‌های دیگر بررسی شده‌اند تا پیوندهای معنایی و مفهومی میان آن‌ها روشن شود. همچنین شخصیت ساقی در شعر حافظ از منظرهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و مفاهیمی همچون معرفت، بخشندگی، جوانمردی و عدالت در پیوند با تصاویر و مضامین شاعرانه تحلیل شده‌اند.

شاهرضایی در این اثر می‌کوشد نشان دهد که چگونه حافظ با بهره‌گیری از واژگان و تصاویر آشنا، معانی گسترده‌تری را در شعر خود جای داده است؛ به‌گونه‌ای که بازخوانی دقیق ابیات می‌تواند دریچه‌های تازه‌ای برای فهم غزل‌های او پیش روی مخاطب بگشاید.

کتاب «راز ساقی» در ۱۲۷ صفحه و قطع رقعی توسط نشر نیستان هنر منتشر شده و اکنون در دسترس علاقه‌مندان به شعر و ادبیات فارسی قرار دارد.