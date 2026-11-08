به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام سازمان سینمایی، فیلم سینمایی «جادوی عروسک‌ها» به کارگردانی سعید عباسی پروانه نمایش دریافت کرده و قرار است به‌زودی در سینماهای کشور اکران شود. این اتفاق درحالی است که کارگردان این فیلم در جریان جنگ رمضان، اظهاراتی توهین‌آمیز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران داشته و به تجمعات شبانه و حاضران در میدان بی‌احترامی کرده است.

هنرمند، به واسطه جایگاه اجتماعی و تریبونی که در اختیار دارد، مسئولیت بیشتری در قبال گفتار و رفتار خود بر عهده دارد. فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر، به‌ویژه سینما که از گستردگی مخاطب و ظرفیت بالای تأثیرگذاری اجتماعی برخوردار است، نمی‌تواند از مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی جدا باشد. نمی‌توان از یک سو با ادبیاتی توهین‌آمیز به بخشی از جامعه و ساختار سیاسی کشور حمله کرد و انتظار داشت تمام ظرفیت‌های رسمی و اقتصادی کشور برای عرضه محصول هنری در اختیار فرد قرار بگیرد.

مسئله اینجاست که اکران یک فیلم در سینما صرفا یک امکان شخصی برای کارگردان یا تهیه‌کننده آن نیست. این اتفاق به معنای ورود اثر به چرخه رسمی نمایش، استفاده از زیرساخت‌های سینمایی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های تبلیغاتی و اقتصادی سینمای ایران و در نهایت دسترسی به مخاطبانی است که بلیت این فیلم را از طریق شبکه رسمی اکران تهیه می‌کنند.

از همین رو، نمی‌توان نسبت به مواضع علنی و رفتار اجتماعی عوامل اصلی یک اثر بی‌تفاوت بود. در چنین شرایطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی باید پرسید که بر اساس چه ملاحظاتی برای فیلم «جادوی عروسک‌ها» پروانه نمایش صادر شده است؟ آیا مواضع علنی عوامل اصلی آثار سینمایی هیچ جایگاهی در سیاستگذاری فرهنگی این وزارتخانه ندارد؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌تواند در برابر توهین به مردم سکوت کند و همزمان با صدور مجوز اکران، مسیر بهره‌مندی از امکانات رسمی سینما را برای چنین افرادی هموار سازد. پاسخگویی در این زمینه به شفافیت عملکرد نهادهای فرهنگی نیز کمک می‌کند.

سینمای ایران نمی‌تواند نسبت به توهین به مردم بی‌تفاوت باشد و همزمان با اعطای مجوز اکران، امکانات و ظرفیت‌های رسمی خود را در اختیار افرادی قرار دهد که چنین رویکردی داشته‌اند. صدور پروانه نمایش برای «جادوی عروسک‌ها»، با توجه به شرایط مطرح‌شده، دست‌کم نیازمند بازنگری و پاسخگویی شفاف سازمان سینمایی است. انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای عبور ساده از کنار این مسئله، درباره چرایی صدور مجوز توضیح دهد و روشن کند که چه سازوکاری برای صیانت از شأن و احترام مردم در سیاستگذاری فرهنگی خود در نظر گرفته است.

بی‌تردید، بی‌تفاوتی در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند این پیام را منتقل کند که توهین به مردم هیچ پیامد و مسئولیتی برای صاحبان تریبون و چهره‌های شناخته‌شده ندارد.

فیلم سینمایی «جادوی عروسک‌ها» به کارگردانی سعید عباسی و تهیه‌کنندگی مهدی مولوی ساخته شده و در سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نیز حضور داشته است. این فیلم با حضور بازیگرانی چون پژمان بازغی، بهنوش بختیاری، نگار عابدی، شبنم قلی‌خانی، سوسن پرور، سیاوش مفیدی، آرش نوذری و زنده‌یاد آرش میراحمدی تولید شده است و طبق گفته کارگردان به زودی قرار است اکران عمومی شود.