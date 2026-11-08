https://mehrnews.com/x3dy3k ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۱ کد مطلب 7003781 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۱ روایت دانش آموز بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب از لحظه حمله آمریکا میناب- یکی از دانش آموزان بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب، از لحظه حمله دشمن جنایتکار آمریکایی به مدرسه میگوید. دریافت 4 MB کد مطلب 7003781 کپی شد مطالب مرتبط ۵ نفر از مجروحان مدرسه میناب دچار سوختگی ۲۰ تا ۴۰درصد شدهاند شهید«زینب مکیزاده» از اولین روزه به یاد بچههای غزه تا افطار در بهشت تصویر بقایای موشک آمریکایی در مدرسه میناب برچسبها ایالات متحده امریکا مدرسه شجره طیبه میناب شهدای میناب میناب.هرمزگان
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