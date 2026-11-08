به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، در دیدار با اعضای شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگانی استان، شرکت‌های بیمه را یکی از ارکان مهم تیم اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: شرکت‌های بیمه از جمله مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند در تقویت گردش مالی، رونق فعالیت‌های اقتصادی و ماندگاری منابع در استان نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی داخل استان افزود: همان‌طور که پیگیری می‌کنیم حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی و پرونده‌های مالیاتی آن‌ها در خراسان جنوبی متمرکز باشد، می‌توان موضوع خرید حق بیمه و خدمات بیمه‌ای را نیز به این موارد اضافه کرد.

ذاکریان تأکید کرد: جهت‌گیری ما معرفی یا تحمیل یک شرکت بیمه خاص نیست، بلکه انتظار داریم فعالان اقتصادی خدمات موردنیاز خود را از شرکت‌های بیمه فعال در داخل استان و بر اساس توافق و رضایت خود دریافت کنند تا منافع اقتصادی این فعالیت‌ها نیز در خراسان جنوبی باقی بماند.

مردم‌مداری و پاسخگویی؛ اولویت شرکت‌های بیمه باشد

ذاکریان با تأکید بر ضرورت توجه شرکت‌های بیمه به مطالبات مردم اظهار کرد: انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه با سعه‌صدر، خوش‌رفتاری، پاسخگویی شفاف و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و پرداخت خسارت‌ها، همراهی بیشتری با مردم داشته باشند.

وی افزود: مردم باید در زمان مراجعه به شرکت‌های بیمه، احساس آرامش و اطمینان خاطر داشته باشند و تکریم ارباب‌رجوع، احترام به حقوق بیمه‌گذاران و حل مشکلات آنان به‌عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری خروج پرتفوی بیمه‌ای از استان

وی در بخش دیگری از سخنانش، خروج پرتفوی بیمه‌ای شرکت‌های بزرگ و فعال اقتصادی از استان را از موضوعات قابل پیگیری دانست و گفت: باید تلاش کنیم شرکت‌های بزرگ استان خدمات بیمه‌ای موردنیاز خود را از ظرفیت شرکت‌های بیمه مستقر در خراسان جنوبی دریافت کنند.

ذاکریان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خروج پرتفوی بیمه‌ای شرکت‌های بزرگ از استان افزود: این موضوع باید با همراهی عملی بخش خصوصی و تعامل مجموعه‌های اقتصادی و بیمه‌ای پیگیری شود تا زمینه استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از خدمات با کیفیت شرکت‌های بیمه مستقر در خراسان جنوبی و ماندگاری منابع مالی در استان فراهم شود.

حضور شرکت‌های بیمه در اجتماعات مردمی

ذاکریان در ادامه با استقبال از پیشنهاد برپایی میز خدمت بیمه‌ای در نماز جمعه، بر ضرورت حضور مستقیم شرکت‌های بیمه در میان مردم تأکید کرد و گفت: علاوه بر میز خدمت نماز جمعه، حضور شرکت‌های بیمه در اجتماعات شبانه مردم و میدان‌های اصلی شهر، از جمله میدان شهید رئیسی و میدان مادر، می‌تواند فرصت مناسبی برای پاسخگویی، معرفی خدمات و ارائه مشاوره به شهروندان باشد.

وی افزود: حضور یک یا چند شرکت بیمه در این برنامه‌ها، هم امکان آشنایی مردم با خدمات بیمه‌ای را فراهم می‌کند و هم زمینه ارتباط مستقیم و رفع ابهامات شهروندان را به وجود می‌آورد.

نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی شرایط جنگی کشور گفت: اگرچه خراسان جنوبی به‌صورت مستقیم درگیر تبعات جنگ نبود، اما آثار غیرمستقیم آن بر فعالیت‌های اقتصادی استان نیز قابل لمس است.

وی با اشاره به بیکاری برخی کارگران و آسیب دیدن برنامه‌های اقتصادی و سودآوری پیش‌بینی‌شده تعدادی از شرکت‌ها اظهار کرد: در چنین شرایطی، بیش از هر چیز به امنیت خاطر و همدلی مجموعه‌های اقتصادی نیاز داریم تا بتوانیم شرایط دشوار پیش‌آمده را با همکاری و همراهی مدیریت کنیم.

ذاکریان در پایان بر ضرورت تداوم تعامل میان مجموعه‌های اقتصادی، بیمه‌ای و دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم موضوعات مطرح‌شده در نشست‌های مشترک شد.