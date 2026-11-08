به گزارش خبرگزاری مهر، اله‌نظر شه‌بخش در نشست هیئت اجرایی مجموعه‌های ورزشی کارگران استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با توجه به محدودیت امکانات ورزشی در سیستان و بلوچستان، باید از ظرفیت مجموعه‌های موجود به‌درستی استفاده و برای بهره‌برداری از آن‌ها برنامه زمان‌بندی مشخصی تدوین شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان هزینه‌های نگهداری اماکن ورزشی از جمله آب، برق، تعمیرات و تأمین نیروی نگهبان را از چالش‌های اداره این مجموعه‌ها برشمرد و افزود: استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ، شرکت‌های زیرمجموعه شستا، دستگاه‌های اجرایی و خیران می‌تواند به تأمین هزینه‌ها و رفع موانع کمک کند.

استفاده از ظرفیت شهرستان‌ها برای توسعه ورزش کارگری

وی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را در مدیریت و نگهداری اماکن ورزشی ضروری دانست و گفت: هماهنگی با فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران و جلب همکاری واحدهای اقتصادی شهرستان‌ها می‌تواند زمینه استفاده بهتر کارگران و خانواده‌های آنان از این امکانات را فراهم کند.

شه‌بخش همچنین ایمنی مجموعه‌های ورزشی را از اولویت‌های مدیریت این اماکن دانست و بر ضرورت بازدید بازرسان کار، شناسایی نواقص و ارائه گزارش از بخش‌های نیازمند ایمن‌سازی تأکید کرد.

وی با اشاره به ماده ۱۵۴ قانون کار بیان کرد: ایجاد امکانات ورزشی و تفریحی برای کارگران از تکالیف قانونی واحدهای مشمول است و این موضوع باید در بازرسی از واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و عمرانی مورد توجه قرار گیرد.

تکمیل استخر مجموعه ورزشی زاهدان در دستور پیگیری

رئیس هیئت اجرایی مجموعه‌های ورزشی کارگران استان با تأکید بر ضرورت اختصاص بخشی از اعتبارات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به ورزش کارگری، خواستار استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی برای تأمین تجهیزات موردنیاز این مجموعه‌ها شد.

شه‌بخش درباره اقدامات انجام‌شده در مجموعه ورزشی کارگران زاهدان نیز گفت: بهسازی، ساماندهی و زیباسازی این مجموعه با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شده و تکمیل زیرساخت‌ها و استخر آن نیز در دستور پیگیری قرار دارد تا امکان بهره‌برداری کارگران و مردم استان از این مجموعه فراهم شود.

وی در پایان بر پیگیری مشکلات مجموعه‌های ورزشی کارگران سراوان و ایرانشهر و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی برای رفع موانع بهره‌برداری از این اماکن تأکید کرد.