به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قابلی، گفت: تعداد ۱۹ هزار و ۱۷۵ تابلوی علائم جاده‌ای با هدف ارتقای ایمنی تردد و بهبود دید رانندگان در محورهای مواصلاتی استان کرمان خبر داد.

وی همچنین از تعمیر ۱۴۱ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی، بازسازی ۱۱۷ تابلوی اخباری، انتظامی و اخطاری و اصلاح و برش شبرنگ ۴ هزار و ۱۱۱ تابلو خبر داد.

وی ادامه داد: نگهداری، بهسازی و به‌روزرسانی علائم و تجهیزات ایمنی راه‌ها، با هدف افزایش ضریب ایمنی، کاهش سوانح جاده‌ای و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای به‌ صورت مستمر ادامه دارد.

