سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم اختتامیه مرحله استانی جشنواره قصه‌نویسی محیط‌زیستی دانش‌آموزان محیط‌یار با عنوان «مأموریت ماکان» در کانون پرورش فکری کودکان سمنان خبر داد و گفت: برگزاری این رویداد نشانه اهمیت آموزش مفاهیم محیط‌زیستی به نسل آینده است.

وی اظهار کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه حفاظت از محیط زیست زمانی اثربخش خواهد بود که از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود و دانش‌آموزان علاوه بر آشنایی با مسائل زیست‌محیطی، خود را در قبال حفظ منابع طبیعی و سرمایه‌های ارزشمند محیط زیست مسئول بدانند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان افزود: جشنواره قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» بستری برای حضور خلاقانه دانش‌آموزان در عرصه فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی فراهم کرد تا آنان بتوانند با استفاده از ظرفیت داستان‌نویسی و زبان هنر، دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره حفاظت از طبیعت بیان کنند.

یوسف پور با بیان اینکه قصه‌گویی یکی از ابزارهای موثر برای انتقال مفاهیم آموزشی به کودکان و نوجوانان است، تصریح کرد: بیان موضوعاتی مانند حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها، مدیریت پسماند، مصرف صحیح منابع طبیعی و اهمیت تنوع زیستی در قالب داستان، می‌تواند تأثیر ماندگارتری بر ذهن و رفتار دانش‌آموزان داشته باشد.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان محیط یار در ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت یادآور شد: دانش‌آموزان می‌توانند به‌عنوان سفیران محیط زیست در خانواده، مدرسه و جامعه نقش‌آفرینی کنند و با انتقال آموخته‌های خود به اطرافیان، دامنه آموزش و آگاهی‌بخشی در این حوزه را گسترش دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین بر ضرورت استمرار برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در مدارس تأکید کرد و توضیح داد: حفاظت از محیط زیست تنها بر عهده یک دستگاه اجرایی نیست و تحقق این هدف به همراهی مردم، مشارکت خانواده‌ها و آموزش نسل جدید نیاز دارد.

یوسف‌پور خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌هایی مانند «مأموریت ماکان» علاوه بر شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی، فرصتی برای پیوند آموزش، هنر و مسئولیت پذیری اجتماعی فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه مشارکت موثرتر نسل آینده در حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی را فراهم سازد.

وی تأکید کرد: تربیت نسل آگاه و مسئولیت‌پذیر در قبال محیط زیست، یکی از سرمایه‌گذاری‌های مهم برای آینده استان است و باید با استفاده از ظرفیت مدارس، تشکل‌های دانش‌آموزی و برنامه‌های فرهنگی، فرهنگ دوستی با طبیعت و حفاظت از منابع طبیعی را در جامعه نهادینه کرد.