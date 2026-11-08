به گزارش خبرنگار مهر، پروانه ارزانش صبح یکشنبه در جلسه امور کتاب‌خانه‌ها از اجرای برنامه‌های متنوع به مناسبت هفته کتاب در سطح استان خبر داد و گفت: هفته کتاب از بیست‌وچهارم آبان آغاز می‌شود و به مدت یک هفته ادامه دارد.

وی در تشریح برنامه‌های این هفته اظهار داشت: برنامه‌های پیشنهادی شامل تمدید حضور اعضای کتابخانه‌های عمومی در نماز جمعه استان و رؤسای شهرستان‌ها در نماز جمعه‌ها و ایراد سخنانی با محوریت کتاب است. همچنین با حضور کتاب‌های قوانین مرتبط با شهرداری‌ها، حوزه‌های اجتماعی و کارخانجات، میز خدمت امسال با هدف آگاهی‌بخشی درباره ضرورت اجرای قوانین برگزار می‌شود.

ارزانش افزود: فضاسازی شهری و هم‌افزایی با دستگاه‌های مرتبط برای ترویج فرهنگ کتابخوانی از طریق بنر، پوستر و اقلام تبلیغاتی انجام می‌شود. حضور شهرداران و اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی، اجرای طرح پوشش دانایی، برگزاری جشن کتاب‌یاران در مدارس و زنگ کتاب در یکی از مدارس با همکاری اداره کل آموزش و پرورش از دیگر برنامه‌هاست.

وی با تقدیر از مدیرکل آموزش و پرورش استان به دلیل همراهی در حوزه کتاب و کتابخوانی، ادامه داد: پیش از هفته کتاب، جلسات انجمن کتابخانه‌های شهرها برگزار و مصوباتی برای تقدیر از کتابداران تصویب می‌شود. پیگیری بازدید مقامات استانی و شهرستانی شامل فرمانداران، ائمه جمعه، شهرداران و مدیران کل دستگاه‌ها از کتابخانه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در مجموع ۳۶۴ عنوان برنامه فرهنگی شامل نقد کتاب، رونمایی و عصر شعر با حضور مسئولان شهرستان‌ها برگزار می‌شود. برنامه استانی هفته کتاب در بیست‌وششم آبان با تقدیر از برگزیدگان عرصه کتاب، کتابخوانی و کتابداران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به بازدید مدیران و رؤسای شهرستان‌ها از کتاب‌فروشی‌ها و مراکز مروج کتاب، افزود: بازدید مدارس از کتابخانه‌ها و اجرای زنگ کتاب با حضور مسئولان نیز هماهنگ شده است.

ارزانش گفت: چهار کتابخانه امیرکبیر، شهید بهشتی، بعثت فرخ‌شهر و فردوسیان با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مسئولان استانی افتتاح می‌شود. همچنین طرح بوستان کتاب برای نخستین بار در پارک‌های شهرستان‌های استان اجرا خواهد شد که با همکاری شهرداران و فرمانداران، به‌ویژه فرمانداران شهرکرد و سامان، عملیاتی می‌شود.