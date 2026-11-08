به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی از دستگیری عوامل و اعضای اصلی شرکت موسوم به ماهان که با ترفند ثبت‌نام خودروهای سنگین، اقدام به کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی و گسترده از شهروندان در سطح کشور کرده بودند، خبر داد.

وی در توصیه ای مهم به شهروندان خاطرنشان کرد: به شهروندان و عموم هموطنان عزیز اکیداً توصیه می‌ شود به هیچ عنوان به تبلیغات جذاب و وسوسه‌ انگیز شرکت‌ های فاقد مجوز رسمی و اعتبار قانونی در زمینه پیش‌ فروش خودرو یا سایر کالاها اعتماد نکرده و پیش از هرگونه واریز وجه، اصالت و مجوزهای قانونی شرکت‌ ها را استعلام نمایند.

سردار سلمانی گفت: همچنین از آن دسته از شهروندان گرامی که به همین شیوه توسط عوامل این شرکت (ماهان) مورد کلاهبرداری قرار گرفته و شکایتی دارند، درخواست می‌ شود جهت تشکیل پرونده و پیگیری حقوق خود، با در دست داشتن مدارک و مستندات به پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی مراجعه کنند.