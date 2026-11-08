سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش باران طی ۲۴ ساعت اخیر در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: میزان بارش ها در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای یکشنبه میزان بارش ها در سمنان ۱.۱ میلیمتر، شاهرود یک میلیمتر، دامغان یک میلیمتر، گرمسار ۹.۲ میلیمتر و شهمیرزاد ۳.۸ میلیمتر بوده است.

وی افزود: میزان بارش ها در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای یکشنبه در ایوانکی ۱۹.۶ میلیمتر، مهدیشهر ۲.۸ میلیمتر، سرخه ۱.۸ میلیمتر، آرادان ۱۱.۵ میلیمتر، فولاد محله یک میلیمتر، دیباج ۱.۸ میلیمتر، بسطام نیم میلیمتر، مجن ۱۹.۸ میلیمتر، فرودگاه سمنان ۱.۲ میلیمتر و پرور یک میلیمتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه رامه بالا با ۳۲.۷ میلیمتر بارش بیشترین رکورد بارش ۲۴ ساعت اخیر در استان را به خود اختصاص داده است، گفت: میزان بارش ها در افتر ۴.۷ میلیمتر، دلازیان ۱.۲ میلیمتر، ایج ۱۳.۲ میلیمتر، پیغمبران ۱.۶ میلیمتر، بادله کوه یک میلیمتر، حسن آباد دامغان یک میلیمتر، تاش شش میلیمتر و طزره ۲.۵ میلیمتر بوده است.

مصطفوی ادامه داد: در ۲۴ ساعت منتهی به روز یکشنبه در حسین آباد ۳.۸ میلیمتر، دیزج ۲.۲ میلیمتر، کلاته رودبار دو میلیمتر، آستانه نیم میلیمتر، ده ملا یک میلیمتر، لرد سه میلیمتر، چاشم ۳.۳ میلیمتر، ده صوفیان ۲.۸ میلیمتر، آهوان ۱.۸ میلیمتر باران باریده است.

وی با بیان اینکه میزان بارش ها در چنداب حتی از ۱۲ میلیمتر هم عبور کرد، افزود: میزان بارش در ۲۴ ساعت اخیر در درجزین ۳.۱ میلیمتر، روزیه دو میلیمتر، گرمابسرد شش میلیمتر، شه سفید شش میلیمتر، ده نمک ۵.۴ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه همزمان با روز یکشنبه شاهد تداوم بارندگی ها به خصوص در شمال و شرق استان هستیم، گفت: بیشترین میزان بارش ها از بامداد یکشنبه تا کنون در شاهرود، میامی و دامغان بوده است.

مصطفوی با بیان اینکه میزان بارش ها سبب آبگرفتگی جاده های مرتفع استان سمنان هم شده است، گفت: هواشناسی طی روزهای شنبه و یکشنبه هشدار نارنجی خود را صادر کرده است.