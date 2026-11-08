به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که مرکز مالی ملک عبدالله در ریاض هدف قرار گرفته شده است.

همچنین گزارش شده که ساختمان شرکت آرامکو در جریان عملیات نیروهای مسلح یمن آسیب دیده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

ساعتی قبل رسانه ها از شنیده شدن صدای چند انفجار در ریاض پایتخت عربستان خبر دادند.

همچنین به خطر احتمالی در ریاض بعد از فعال شدن هشدارها در الاحساء، الظهران و بقیق اشاره شده است.

پایگاه فلایت رادار نیز ساعاتی قبل اعلام کرد که حرکت هواپیماها در فرودگاه فهد واقع در شهر الدمام در شرق عربستان متوقف شده است.