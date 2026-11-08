به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح یکشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، حمایت از فعالیت‌های تولیدی و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران را از رویکردهای دستگاه قضایی عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت تثبیت مالکیت اراضی شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت برای اراضی این مجموعه‌ها، علاوه بر جلوگیری از تعرض و حفظ حقوق قانونی، زمینه اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران و تقویت امنیت حقوقی فعالیت‌های صنعتی را فراهم می‌کند.

عبداللهی با بیان اینکه حمایت از تولید باید در کنار رسیدگی قانونی به پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد، افزود: دستگاه قضایی استان تلاش دارد با پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی بخش صنعت، زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کند.

پساب بیرجند؛ ظرفیت جایگزین برای تأمین آب صنعت

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در بخش دیگری از این نشست، موضوع انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بیرجند به شهرک صنعتی را مورد توجه قرار داد و خواستار تسریع در اجرای این طرح شد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جایگزین منابع آب گفت: انتظار می‌رود با پیگیری جدی مسئولان، انتقال پساب تصفیه‌شده به شهرک صنعتی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

عبداللهی استفاده از پساب را اقدامی مؤثر در مدیریت منابع آبی دانست و افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند ضمن تأمین بخشی از نیاز واحدهای صنعتی، فشار بر منابع آب سالم و شرب را کاهش دهد.

زیرساخت‌های موجود، دلیل استقرار صنایع در شهرک‌ها

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت هدایت فعالیت‌های صنعتی به شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نیاز در این مجموعه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های موازی در سایر نقاط توجیهی ندارد و با اصل صرفه‌جویی و بهره‌وری از امکانات سازگار نیست.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت پیگیری تخصصی مطالبات حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: دفاع از حقوق این مجموعه باید با بهره‌گیری از کارشناسان توانمند و مسلط به مباحث حقوقی انجام شود تا از تضییع حقوق قانونی آن جلوگیری شود.

توسعه راه‌ها نباید به تضییع حقوق مالکانه منجر شود

عبداللهی در ادامه به برخی مسائل مرتبط با اجرای طرح‌های تعریض جاده‌ها و احداث باندهای جدید در مسیرهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: در مواردی که اجرای این طرح‌ها بر اراضی و حقوق مالکانه شرکت شهرک‌های صنعتی تأثیر می‌گذارد، لازم است موضوع با تعامل و مذاکره با اداره‌کل راه و شهرسازی به‌صورت قانونی تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به اینکه اراضی شهرک‌های صنعتی در زمان ایجاد، بر اساس ضوابط و حریم‌های قانونی راه‌ها تعیین و تملک شده‌اند، افزود: سوابق قانونی و حقوق مالکانه این مجموعه باید در اجرای طرح‌های جدید عمرانی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای نباید به نادیده گرفتن حقوق سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌ها منجر شود؛ از این رو، تعامل بین‌دستگاهی و دستیابی به تفاهم قانونی می‌تواند ضمن صیانت از حقوق شرکت شهرک‌های صنعتی، از ایجاد موانع در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری جلوگیری کند.

عبداللهی در پایان با قدردانی از اقدامات مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان، بر تداوم همکاری دستگاه قضایی برای رفع موانع حقوقی، حمایت از تولید و تقویت بسترهای سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

در این نشست، جهانی‌کیا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های توسعه‌ای و مسائل و مطالبات این مجموعه ارائه کرد.