به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دومین نشست مدیران جذب دانشجوی بین‌الملل دانشگاه‌های کشور با هدف بررسی راهکارهای نوین جذب دانشجو، با حضور عباس قنبری‌باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان، ربانی مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دریاباری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی و جمعی از مسئولان دانشگاهی به صورت برخط برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای تسهیل در جذب دانشجویان خارجی، به‌ویژه از طریق راه‌اندازی و توسعه دوره‌های کاملاً آنلاین و الکترونیک، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. محورهای اصلی این جلسه شامل پیگیری صدور مجوزهای تجمیعی برای دانشگاه‌های سطح یک جهت برگزاری دوره‌های آنلاین در مقطع کارشناسی ارشد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی بازار آفریقا و همچنین تقویت مدل‌های آموزشی ترکیبی بود.